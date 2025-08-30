Rangliste aller 12 Link-Versionen bei Zelda – die spannendsten Heldenabenteuer

Link, Zelda und Ganondorf sind die ikonischen Figuren der The Legend of Zelda-Serie. Link ist in jedem Spiel vertreten, während Prinzessin Zelda in fast allen, mit Ausnahme von Link’s Awakening und Tri Force Heroes, vorkommt. Ganondorf hingegen wird manchmal durch andere Bösewichte ersetzt. Doch trotz ihrer regelmäßigen Auftritte sind sie selten dieselben Versionen ihrer selbst. Die verschiedenen Zeitlinien und die Zukunft der Serie erklären, warum unterschiedliche Varianten dieser Charaktere auftreten. So gibt es zum Beispiel 12 verschiedene Versionen von Link. Hier ist eine Rangliste aller.

Die weniger beeindruckenden Links

Warum sind die Four Swords Links so einzigartig? In Four Swords wird Link in vier verschiedene Versionen aufgeteilt, um gegen den Zauberer Vaati zu kämpfen. Diese Version von Link unterscheidet sich von den üblichen Abenteuern, da er in verschiedenen Stufen gegen Feindeswellen antreten muss. Four Swords Adventures bringt einen ähnlichen Link, ebenfalls in vier geteilt, der auch gegen Vaati kämpfen muss. Diese Links sind deshalb weniger beeindruckend, weil ihre Aufgaben weniger imposant sind.

Links mit besonderen Herausforderungen

Wie unterscheiden sich die Herausforderungen in A Link Between Worlds? In A Link Between Worlds muss Link sowohl gegen Ganondorf als auch gegen Yuga antreten. Er reist durch Lorule, die dunkle Version von Hyrule, und muss dann in Tri Force Heroes nach Hytopia, um Prinzessin Styla von einem Fluch zu befreien. Während die Herausforderungen variieren, sind sie im Vergleich zu anderen Abenteuern weniger bedeutend.

Was macht den Helden der Züge aus Spirit Tracks besonders? Obwohl dieser Link optisch dem aus The Wind Waker ähnelt, spielt er 100 Jahre nach dem Helden der Winde. Als Held der Züge wird ihm ein besonderes Schild überreicht, und er muss ein ganz anderes Hyrule retten.

Kindliche und klassische Versionen

Warum gilt der Held der Winde als kindlich? In The Wind Waker und Phantom Hourglass erlebt Link ein Abenteuer auf dem Ozean, was für einen jungen Link ungewöhnlich ist. Ganondorf überflutet Hyrule, und Link muss als Kind zum Meister der Meere werden. Dieses kindliche Element macht ihn zu einer besonderen Version.

Welche Aufgaben hatte der erste Link? In The Legend of Zelda und The Adventures of Link war Link der erste seiner Art. Er musste acht Teile des Triforce sammeln und Zelda aus einem tiefen Schlaf erwecken, indem er ein weiteres Drittel des Triforce fand. Diese Herausforderungen galten als die anspruchsvollsten zu jener Zeit.

Langläufer und besondere Fähigkeiten

Was macht den Link aus A Link to the Past besonders? Diese Version von Link hat eine der längsten Laufzeiten in der Serie. Er kämpft in Hyrule und der Dunklen Welt gegen Ganondorf und wird dann an Land gespült, um in einer Traumwelt gegen Albträume zu kämpfen. In den Oracle-Spielen rettet er Hyrule erneut vor einem Zauberer.

Was bietet der Link aus The Minish Cap? In The Minish Cap ist Link in der Lage, sich auf mikroskopische Größe zu schrumpfen und nutzt einen magischen Hut. Er nimmt es mit dem mächtigen Zauberer Vaati auf und rettet Hyrule im Alter von nur 12 oder 13 Jahren.

Die Anfänge und die mächtigsten Versionen

Was macht den ersten Link in Skyward Sword aus? Skyward Sword stellt den allerersten Link dar, der gegen Demise, die ursprüngliche Form von Ganondorfs Hass, kämpfen muss. Als Auserwählter der Göttin legt er den Grundstein für die gesamte Serie.

Wie mächtig ist der Held der Wildnis? In Breath of the Wild und Tears of the Kingdom verfügt Link über Fähigkeiten, die andere Versionen nur erträumen können. Mit einem speziellen Arm der Zonai kann er Gegenstände fusionieren, alles aufheben und die Zeit zurückdrehen, was ihn zur mächtigsten Version macht.

Der zeitlose Held

Warum ist der Held der Zeit so beliebt? In Ocarina of Time und Majora’s Mask wird Link als junger Held der Zeit dargestellt, der die Zeitreise meistert und sowohl Ganondorf als auch Majora besiegt. Diese Version ist aufgrund ihrer Errungenschaften und Herausforderungen wohl die beste und beliebteste.

