In dieser Woche dürfen sich alle GTA Online-Spieler auf doppelte Belohnungen für King of the Hill freuen. Schlagt euch dazu vom 19. bis zum 25. März um exklusive Immobilien in Chamberlain Hills oder kämpft um die Kontrolle der Bohrtürme in der Grand-Senora-Wüste.

Ebenfalls doppelte Belohnungen erhaltet ihr für Casinoarbeit und Casino-Storymissionen. Außerdem winken euch bei dem Raubüberfall auf das Diamond Casino & Resort in Los Santos im Tresorraum eine Ladung funkelnder Diamanten.

Degenatron-Fans, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche „GTA Online„ spielen, erhalten die Street-Crimes-Icons-T-Shirts in schwarz und weiß und können so ihr Faible für Retro-Spielautomaten zur Schau tragen.

Der neue Gewinn am Glücksrad

Fehlen darf in dieser Woche natürlich auch der neue Gewinn am Glückrad in der Lobby des Casinos nicht. Vom 19. bis 25. März steht dieses Mal der Dewbauchee JB 700W als Preisfahrzeug auf dem Podium. Sollte euer Glück nicht ausreichen, könnt ihr das Fahrzeug außerdem auch bei Warstock Cache & Carry käuflich erwerben. Alle Einzelheiten dazu gibt es in diesem Beitrag.

Rabatte in GTA Online

In dieser Woche gibt es in Los Santos und Umgebung noch viele andere Möglichkeiten, um Geld zu sparen, wie Rabatte auf Penthouses samt Anpassungen und Dekorationen, Spielhallen, Raubüberfallausrüstung, Fahrzeuge und mehr:

25% Rabatt auf Spielhallen

25% Rabatt auf Spielhallenanpassungen & -Extras

35% Rabatt auf das Penthouse und Penthouse-Anpassungen

50% Rabatt auf Casino-Penthouse-Dekorationen

25% Rabatt auf Raubüberfallausrüstung für den Casino Heist

35% Rabatt auf den Progen Emerus

40% Rabatt auf den Nagasaki Buzzard

35% Rabatt auf den Truffade Nero

Twitch-Prime-Boni & -Vorteile

Neben zusätzlichen 10 % Rabatt auf die oben genannten Angebote erhalten GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Twitch Prime verknüpfen, die Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos (über eine vollständige Rückerstattung nach dem Kauf). Außerdem gibt es 80 % Rabatt auf die Supersportwagen Pegassi Tempesta und Vapid FMJ.

Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.