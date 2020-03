Gewinnt das Luxusauto JB 700W am Glücksrad in GTA Online

Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Schmieren Sie den Kolben ein, denn diese heiße Nummer hat Kurven an genau den richtigen Stellen. Der JB 700W ist ein klassischer Luxustourenwagen, schon seit 1965 sehr beliebt bei frauenverachtenden, betrunkenen britischen Spionen, Schnipsen Sie die Fusseln vom Smoking, werfen Sie eine sexistische Doppeldeutigkeit in den Raum, mixen Sie sich noch einen Martini für unterwegs und stolpern Sie raus, während alle anderen vor sich hin murmeln, was für ein Haufen Scheiße Sie doch sind. Bitte beachten: Die klassischen im Fahrzeug versteckten Waffen können bei LS Customs für die Freizeitnutzung in Auftrag gegeben werden.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Luxustourenwagen JB 700W auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Fahrzeug im Spiel bei Warstock Cache & Carry für $1.470.000 erwerben.

Mit diesem Trick gewinnt ihr am Glücksrad

Es gibt in „GTA Online“ einen Trick, um am Glücksrad mit hoher Wahrscheinlich das Podiumsfahrzeug abzustauben. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag:

100% Gewinnchance mit diesem Trick? Wir wagen den Selbstversuch am Glücksrad in GTA Online

JB 700W

Der JB 700W ist im Wesentlichen eine Waffenversion des JB 700, bei der die ursprünglichen Maschinengewehre jetzt als Zubehör erhältlich sind. Dies verleiht den vorderen Seitenverkleidungen ein glatteres Aussehen, wobei kleine Luken die Teile bedecken, die als Pistolenhalterungen dienen.

Abgesehen von kleineren Verbesserungen im Innenraum ist das Fahrzeug weitgehend identisch mit seinem Basismodell, wobei alle charakteristischen Merkmale des ersteren erhalten bleiben.

Ansonsten verfügt der JB 700W über eine gute Höchgeschwindigkeit und lässt sich durch seine schlanke Bauweise und Karosserie angenehm durch den Verkehr in Los Santos navigieren. Allerdings bricht das Heck recht leicht aus, wodurch ihr schnell die Kontrolle beim Fahren verlieren könnt.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare. Nehmt außerdem gerne an unserem Quiz zu „GTA 5“ teil.

