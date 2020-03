Im vergangenen Jahr hat in GTA Online das Casino seine Pforten geöffnet und lädt seitdem Spieler in den bunten Glücksspieltempel ein, der in der Lobby unter anderem mit einem Glücksrad lockt. Hier könnt ihr einmal am Tag kostenlos drehen und euer Glück versuchen. Schließlich handelt es sich bei dem Hauptgewinn jedes Mal um ein Auto/Motorrad, das mindestens einige hunderttausend wenn nicht sogar mehrere Millionen GTA-Dollar wert ist.

Doch die Wahrscheinlichkeit, um ein Podiumsfahrzeug zu gewinnen, liegt bei 1/20, weshalb meistens eher Kleidung, Jetons, Erfahrungspunkte, Gutscheine oder Ingame-Währung in den Besitz des Spieler überwechseln.

Das Glücksrad in GTA Online besiegen?

Doch Spieler wollen eine Möglichkeit gefunden haben, um am Glücksrad mit einer 100 prozentigen Chance ein Auto zu gewinnen. Dabei müssen angeblich nur die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:

Stellt sicher, dass sich der Pfeil des Glücksrads zu Beginn auf dem Kleidungs-Slot befindet. Ansonsten funktioniert es nicht.

Wenn sich das Rad auf dem Kleidungs-Slot befindet, bestätigt, dass ihr teilnehmen möchtet und bestätigt außerdem die Gewinnchancen. Wartet nun, bis ihr zum Drehen aufgefordert werdet. Sobald ihr diese Benachrichtigung erhaltet, startet einen Timer und dreht exakt nach 4 Sekunden das Glücksrad.

Habt ihr alles wie beschrieben gemacht, solltet ihr nun das aktuelle Podiumsfahrzeug gewinnen.

Was ist dran an diesem Glitch/Trick?

Tatsächlich ist dieser Reddit-Beitrag bereits über sechs Monate alt und dennoch wollten wir den Trick selbst ausprobieren und überprüfen. Da ich „GTA Online“ eher sporadisch spiele und deshalb so gut wie immer knapp bei Kasse bin, drehe ich alle paar Tage an dem Glücksrad. Vor allem die in der vergangenen Woche veröffentlichten Formel-1-Autos haben es mir angetan, sind mir derzeit allerdings viel zu teuer (der Progen PR4 kostet zum Beispiel stolze $3.515.000). Doch genau dieses Gefährt konnte man letzte Woche noch als Podiumsfahrzeug gewinnen. Leider fehlte mir das Glück und ich gewann, wie so oft, lediglich neue Kleidung.

Nachdem ich heute durch Zufall erneut auf den erwähnten Reddit-Beitrag gestoßen bin, musste ich den Trick ausprobieren. Und tatsächlich gewann ich direkt den aktuellen Hauptgewinn in Form des Geländefahrzeugs Maxwell Vagrant. Schade eigentlich, dass der PR4 nicht mehr am Glücksrad verfügbar ist. Als Beweis dafür gibt es hier den entsprechenden Beweis-Screenshot:

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Natürlich kann es auch einfach nur Glück gewesen sein, doch es wäre schon ein besonders großer Zufall, dass ich gerade heute ein Auto im Casino gewinne (und dann auch noch mein erstes).

Sollte es hingegen wirklich kein Glück gewesen sein, hat Rockstar es in über sechs Monaten nicht geschafft, diesen Glitch im Spiel zu beseitigen.

Wie sind eure Erfahrungen, habt ihr diesen Trick schon einmal probiert und wart dabei erfolgreich? Schreibt uns gerne in die Kommentare unterhalb dieses Beitrags.