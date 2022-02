PSVR 2: Sony startet offizielle Webseite – geht bald die Info-Flut endlich los?

PlayStation VR2 ist seit kurzem ganz offiziell mit Namen enthüllt und wir kennen schon das erste Spiel, das ein Horizon-Ableger wird. Um so langsam die nächste VR-Generation für die PlayStation 5 zu bewerben gibt es jetzt eine offizielle Webseite, die alles zusammenfasst.

PSVR 2-Infos lassen weiter auf sich warten

Mit der Webseite startet Sony eine Art Hub auf dem ihr euch immer informieren könnt, was das Headset kann. Dort werden die folgenden technischen Details zusammengefasst:

Vereinfachtes Setup : Es wird nur ein Kabel geben, das an die Konsole angeschlossen werden muss

: Es wird nur ein Kabel geben, das an die Konsole angeschlossen werden muss Verbessertes Display : 4K-OLED-Bildschirm mit 2000×2040 als Auflösung pro Auge und HDR

: 4K-OLED-Bildschirm mit 2000×2040 als Auflösung pro Auge und HDR Sichtfeld : Erweitertes Sichtfeld auf bis zu 110 Grad

: Erweitertes Sichtfeld auf bis zu 110 Grad Inside-out Tracking: Statt einer externen Kamera trackt das Headset Controller und Bewegungen mit mehreren Kameras, die sich direkt am Gerät befinden.

Technologie für die Sinne: Ein weiterer wichtiger Punkt von PSVR 2 ist die sogenannte Sense Technology. Darunter werden all die Aspekte zusammengefasst, die das Spiel immersiver machen. Wie schon bekannt durch den DualSense, wird es adaptive Trigger und haptisches Feedback bei den PSVR 2 Sense Controllern geben.

Dazu kommen noch 3D-Audio, Vibration am Headset selbst, Berührungssensoren am Controller und Eye Tracking. Vor allem letzteres ist wichtig, da es Verwendung beim sogenannten Foveated Rendering findet. Dabei handelt es sich um eine Technik, die die Konsole helfen soll, detailreicher Spiele in VR anzuzeigen. So wird immer nur das im höchsten Detail gerendert, was wir wirklich anschauen, während der Rest in der peripheren Sicht weniger detailliert zu sehen ist.

Was die Controller von PSVR 2 noch alles können und was die genauen technischen Details bedeuten, fassen wir für euch hier zusammen:

PS5: Sony nennt offizielle Details zu PlayStation VR2 und stellt erstes Spiel vor

Warum kommt die Webseite jetzt? Hierüber können wir nicht viel sagen, aber es scheint so als wenn Sony so langsam die Marketing-Strategie für PSVR 2 startet. Es könnte also tatsächlich sein, dass das nächste Headset spätestens im Sommer bei Shows wie der E3 (wenn sie dann stattfindet) komplett vorgestellt werden könnte.

Die Webseite ist auf jeden Fall ein erster Schritt, um VR-Fans es zu ermöglichen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was in der Welt von PSVR 2 passiert.