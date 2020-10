PS5: Welche Entertainment-Apps laufen auf der PS5?

Falls ihr euch gefragt habt, auf welche Entertainment-Apps wie Streamingportale ihr mit der PS5 zugreifen könnt, gibt es jetzt die offizielle Antwort von Sony. Sie haben jüngst enthüllt, welche Unterhaltungs-Apps auf der PlayStation 5 zum Start zur Verfügung stehen werden.

Die angegebenen Dienste beziehen sich auf den Launch-Tag der PS5. Phil Rosenberg, Senior Vice President und Head of Global Partner Development und Relations bei Sony Interactive Entertainment, erklärt im PS Blog, auf welche Apps ihr zum PS5-Release in Deutschland am 19. November 2020 zugreifen könnt.

Es folgt eine Liste mit den Launch-Apps, die abseits von Videospielen der Unterhaltung auf der PS5 dienen:

Apple TV – Zugriff auf Apple TV+, Apple TV-Kanäle, personalisierte Empfehlungen: Neue Filme

– Zugriff auf Apple TV+, Apple TV-Kanäle, personalisierte Empfehlungen: Neue Filme Disney+ – Disney Plus mit allen Filmen, Serien, Kurzfilmen und Originalinhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic

– Disney Plus mit allen Filmen, Serien, Kurzfilmen und Originalinhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic Netflix – Die gesamte Netflix-Bibliothek steht mit aktiven Abo zur Verfügung: Darunter Serien, Filme oder Dokus wie Netflix-Originale

– Die gesamte Netflix-Bibliothek steht mit aktiven Abo zur Verfügung: Darunter Serien, Filme oder Dokus wie Netflix-Originale Spotify – Wie auf der PS4 kann die PS5 für Spotify verwendet werden, um Musik auf der Next-Gen-Konsole zu hören

Twitch und YouTube genießen zudem eine tiefergehende Möglichkeit, die dem Create-Gedanken entspringz. Ihr könnt also nicht nur Creator-Inhalte konsumieren, sondern auch selbst Inhalte erstellen beziehungsweise teilen oder livestreamen:

Twitch – Twitch ist so integriert, dass euer Gameplay direkt im Livestream geteilt, angeschaut und im Chat kommentiert werden kann

– Twitch ist so integriert, dass euer Gameplay direkt im Livestream geteilt, angeschaut und im Chat kommentiert werden kann YouTube – Spielausschnitte können über die YouTube-Funktion direkt über PS5 auf dem eigenen Kanal live geteilt oder hochgeladen werden

Wie kann ich Entertainment-Apps bestmöglich nutzen? Sony empfiehlt die neue und speziell für Entertainment-Verhalten vorgesehene Medienfernbedienung, mit der ihr auf Knopfdruck zwischen den Diensten wechseln könnt. Wichtig zu wissen ist zudem, dass ihr mit der Fernbedienung auch die PS5 anschalten könnte. Ihr müsst also nicht zuerst den DualSense-Controller in die Hand nehmen und dann wechseln. Davon ab wurden alle handelsüblichen Knöpfe einer TV-Fernbedienung verbaut.

Wo ist Amazon Prime Video in der Liste? Nun fragt ihr euch sicherlich, was mit dem direkten Netflix-Konkurrenten Amazon Prime Video passiert ist. Sony meint, dass es diese und weitere Streaming-Apps in der Zukunft auch auf der PS5 geben wird. Das Angebot an Entertainment-Apps wird mit der Zeit nach und nach erweitert.

Wann zum Beispiel Prime Video integriert wird, ist bis jetzt noch unklar. Fakt ist jedoch, dass diese App nicht zum Launch vorzufinden sein wird im Entertainment-Bereich der PS5. Wichtig ist, dass sie an dieser Stelle explizit erwähnt wurde, also wird sie irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht!

