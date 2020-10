Amazon Prime Video-Angebote schon jetzt vor dem Prime Day verfügbar

Noch vor dem Amazon Prime Day 2020 können Prime-Mitglieder bereits von diversen Vorteilen profitieren. Darunter sind nicht nur erste gestartete Angebote, sondern auch die Prime Video-Aktionen, die schon jetzt bis einschließlich 14. Oktober 2020 laufen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Amazon Prime Day 2020: Alle Infos zu Start, Uhrzeit und kostenlosen Guthaben

Amazon Prime Video-Angebote für Mitglieder

Eine Prime-Mitgliedschaft hat viele Vorteile. Einer davon ist der Zugriff auf die immens volle Bibliothek von Prime Video. Solltet ihr von der ohnehin schon großen Auswahl des Streamingdienstes allerdings noch nicht genug haben, empfehlen wir euch einen Blick auf die Aktionsangebote, die im Rahmen des Prime Days am 13. und 14. Oktober schon jetzt gestartet sind:

Was ist der Prime Day? Der diesjährige Prime Day startet am kommenden Dienstag, 13. Oktober um 00:01 Uhr und endet am Mittwoch, 14. Oktober um 23:59 Uhr. An diesem Tag bekommen Prime-Mitglieder exklusiven Zugriff auf vielzählige Angebote aus verschiedensten Kategorien, darunter Spielzeug, Smart-TVs, Elektronik, Einrichtung oder die hauseigenen Amazon-Endgeräte. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier:

Beim Amazon Prime Day als Nicht-Prime-Mitglied kostenlos dabei sein: So geht’s!