Termin für Amazon Prime Day 2020 bekannt, erste Angebote schon jetzt!

Es gab in den letzten Wochen bereits zahlreiche Spekulationen um den Termin des Amazon Prime Day 2020 in Deutschland. Ursprünglich hätte das Shopping-Event eigentlich bereits im Juli stattfinden sollen, doch aufgrund der COVID-19-Pandemie musste der Termin auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben werden.

Doch nun hat Amazon offiziell bekannt gegeben, dass der diesjährige Prime Day am 13. und 14. Oktober 2020 stattfinden wird. Zwar sind es genau wie im letzten Jahr insgesamt 48 Stunden, an denen das Event stattfindet, doch Amazon wird wohl weiterhin an dem Namen Prime Day festhalten.

Amazon Prime Day 2020: 13./14. Oktober

Erste Angebot schon jetzt online

Zwar startet der Prime Day 2020 erst in rund zwei Wochen, doch erste Angebote hat Amazon schon jetzt online geschaltet. Hier liegt der Fokus vor allem auf hauseigenen Produkten von Amazon:

Die besten Schnäppchen zum Amazon Prime Day 2020

Damit ihr auch wirklich nur die besten Angebote nutzt und nicht den Überblick verliert, haben werden wir für euch am 13. und 14. Oktober den Onlineshop von Amazon ständig im Auge behalten. Alle Schnäppchen für Gamer und Technikbegeisterte gibt es an diesen zwei Tagen übersichtlich zusammengefasst auf PlayCentral.

/PlayCentral-Bildmontage

Nur für Prime-Mitglieder

Wichtig zu wissen ist, dass nur Prime-Mitglieder von den Angeboten beim Prime Day profitieren, alle anderen Kunden kaufen auch in diesen zwei Tagen auf Amazon zum regulären Preis ein. Ihr solltet euch im Vorfeld also überlegen, ob sich die 7,99 Euro monatlich beziehungsweise 69 Euro jährlich für euch nicht langfristig lohnen könnten. Schließlich profitiert ihr als Prime-Mitglied von verschiedenen weiteren Vorteilen wie zum Beispiel dem kostenlosen Premiumversand für zahlreiche Artikel und dem Streaming-Dienst Amazon Prime Video.

Als Tipp können wir euch aber mit auf den Weg geben, dass ihr auch einen 30-tägigen Testzeitraum buchen könnt. Dieser bietet den Vorteil, dass ihr dafür keinen Euro ausgeben müsst und trotzdem alle Annehmlichkeiten von Prime-Mitgliedern genießen könnt.