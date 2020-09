PS5: Erste YouTuber dürfen Hands-on-Videos der Konsole aufnehmen

In der vergangenen Woche hatten Spieler zum ersten Mal die Möglichkeit ein Exemplar der kommenden PS5 vorzubestellen. Allerdings gestaltete sich dies schwieriger als zuvor von vielen angenommen, da das Kontingent bei den teilnehmenden Onlinehändlern nur sehr begrenzt war.

Doch in den eigenen Händen gehalten werden kann die PlayStation 5 von den erfolgreichen Käufern erst am offiziellen Release-Tag, der hier in Deutschland der 19. November ist, während in anderen Regionen der Erde bereits einige Tage zuvor mit dem offiziellen Verkauft gestartet wird.

YouTube Gaming Week mit PS5 Hands-on

Jedoch wird es für einige YouTuber, die im Vorfeld von Sony ausgewählt worden sind, schon vor der Veröffentlichung der PS5 eine Möglichkeit geben, die Next-Gen-Konsole in Händen zu halten und einen genaueren Blick darauf zu werfen. So findet ab heute die YouTube Gaming Week statt, an der auch Sony Interactive Entertainment teilnehmen wird.

YouTube Gaming Week: 24. September bis 4. Oktober

Teilnehmende YouTube-Kanäle sind:

Die Videos der Youtuber sollen am Ende der Gaming Week, am 4. Oktober, veröffentlicht werden und hoffentlich weitere spannende Details über die neue Konsole liefern, ehe wir sie selbst im Wohnzimmer stehen haben können.