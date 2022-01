Weil die PS5 so knapp ist, würde die PS4 länger produziert, als es ursprünglich geplant war. Das berichtete zumindest vor Kurzem Bloomberg, jetzt dementiert Sony die Behauptung aber. Laut eigener Aussage habe es keine Pläne gegeben, die Produktion der PS4 zum Ende des Jahres 2021 einzustellen.

„Nein, es war nie geplant, die PS4-Produktion einzustellen“

Darum geht’s: Die PS5 hätte die PS4 eigentlich schon längst komplett ablösen können, wenn es keine Coronavirus-Pandemie, Lieferschwierigkeiten und Chip- sowie Halbleiterknappheit geben würde. Aber weil die PS5 so knapp ist, wird die PS4 immer noch gebraucht. Vor Kurzem wurde von Bloomberg berichtet, dass die Produktion ursprünglich Ende 2021 eingestellt werden sollte, aber weiterläuft, um die Nachfrage nach PlayStation-Konsolen zu stillen.

Sony dementiert: Gegenüber dem japanischen Magazin NLab dementiert Sony den ursprünglichen Bloomberg-Bericht zumindest dahingehend, dass der ursprüngliche Plan gewesen sei, die PS4-Produktion 2022 nicht weiterlaufen zu lassen (via: PC Games). Stattdessen bestehe die Strategie seit jeher darin, die PS4-Produktion parallel zur PS5 beizubehalten. Von einer zusätzlichen Million an PS4-Konsolen kann also eigentlich keine Rede sein, weil dies bereits seit Längerem so geplant gewesen sei.

Nichtsdestotrotz bleibt es aktuell extrem schwierig, eine PS5 zu ergattern. Wer auf der Suche nach einer PlayStation 5-Konsole ist, findet aber hoffentlich in unserem PS5-Ticker eine Möglichkeit dazu:

Ansonsten bleibt Fans nur der Trost, dass einige der größten PlayStation-Blockbuster nicht nur für die PS5, sondern auch noch für die PS4 erscheinen. Das ist zumindest bei „Horizon: Forbidden West“ und „God of War 2: Ragnarök“ noch der Fall, dürfte aber wohl kaum auf lange Sicht so bleiben.

Wie sind eure Erfahrungen mit der Verfügbarkeit der PS5? Spielt ihr noch auf der PS4? Schreibt es uns in die Kommentare.