PS5 – Mysteriöser Anschluss verwirrt Fans

Ein neuer Anschluss, der kürzlich auf der PS5 gesichtet wurde, gibt den Fans nun Rätselraten mit auf den Weg. Wobei genau handelt es sich hier bei diesem mysteriösen Anschluss? Wir sehen es uns einmal genauer an.

Aktuell passiert recht viel im Hause Sony. Das Unternehmen hat im Rahmen des PS5-Showcases verraten, wie viel die PS5 kosten wird und wann sie erscheint:

PS5 – Preis liegt bei 499 Euro, Release 19. November 2020

PS5 Digital Edition – Preis liegt bei 399 Euro, Release 19. November 2020

Zudem wurden zahlreiche Infos zu kommenden PS5-Games geteilt. Eine Übersicht aller Ankündigungen erhaltet ihr hier in unserer Liveticker-Zusammenfassung:

Sogar der Preorder-Startschuss fiel nach dem Showcase recht überraschend, was einige Fans enttäuscht hat. Wann die 2. Welle der Vorbestellungen an den Start geht, wurde jüngst eingeschränkt. In den „nächsten Tagen“ geht es weiter. Behaltet also die News auf PlayCentral.de im Auge. Wir informieren euch umgehend, wenn das Kontingent aufgestockt wird.

Was ist das für ein PS5-Anschluss auf der Rückseite?

Wenige Tage nach dem PS5-Showcase sind neue Bilder zur Konsole aufgetaucht, die das Hardware-Schmuckstück von allen Seiten aufzeigt. Wir wissen jetzt also, wie die Rückseite der PS5 aussieht.

Im Detail gibt es hier nicht allzu viele spannende Details. Wir sehen die üblichen Verdächtigen, wie einen Steckplatz für das Strom-, HDMI- oder LAN-Kabel.

Aber abseits des Steckermoduls befindet sich ein weiterer Anschluss. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Antwort auf die Frage, wobei es sich hierbei genau handelt. Deshalb sind einige Fans nun ein wenig verwirrt, was es damit wohl auf sich.

Bislang hat Sony noch keine Antwort mit der PlayStation-Community geteilt.

Es wird nun spekuliert, ob es sich hierbei nicht vielleicht um einen Kensington Secury Slot handelt, oder kurz K-Slot. Diese Anschlüsse finden wir heutzutage bei einigen Laptop-Modellen vor. Der Anschluss mit dem zugehörigen System schützt die Hardware vor Diebstahl.

Handelt es sich hierbei also um eine Möglichkeit, die PS5 an Ort und Stelle zu sichern, sodass sie nicht gestohlen werden kann? Wir haben immer mal wieder Berichte und Erzählungen gehört, dass beispielsweise PS4-Konsolen auf irgendwelchen Events verschwunden sind. Sicher wäre so eine Vorrichtung zur Sicherung nicht die schlechteste Idee. Die Konsolen kosten immerhin ein ordentliches Sümmchen.

Wenn Sony dies offiziell bestätigt, geben wir euch Bescheid.