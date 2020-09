PS5: Wann geht das Vorbestellen weiter mit der 2. Welle?

Am 17. September 2020 nach dem PS5-Showcase fiel der Preorder-Startschuss der PS5 und innerhalb kürzester Zeit war die Konsole wenig überraschend komplett ausverkauft.

Die Fans sind aufgebracht, zumal die Vorbestellungen ohne große Vorankündigung online geschaltet wurden. Sony hat diesbezüglich nicht ein Wort verloren, weshalb alle nach dem PS5-Showcase ins Bett gegangen sind.

Das Erwachen der Macht kam dann am nächsten Morgen, als es hieß, die Konsole könne jetzt vorbestellt werden. Also theoretisch könnte sie vorbestellt werden, denn binnen weniger Minuten war der Preorder-Zauber auch schon wieder vorüber. Die Bestände der Onlinehändler wurden umgehend vergeben. Hier und da gab es noch einzelne Nachzügler.

Die Fans sind deshalb wohl so enttäuscht, weil es im Vorfeld noch hieß, dass Sony den Start der Preorder vernünftig kommunizieren wollte. Das haben sie schlichtweg nicht getan. Die Preorder-Lagerbestände können jederzeit wieder Nachschub erhalten. Doch die Frage ist, wann passiert das?

PS5: Wann kann ich die Konsole vorbestellen?

Die PlayStation-Fans haben ein großes Fragezeichen über den Kopf, die noch keine PS5 vorbestellen konnten. Wann rückt also die 2. Welle nach? Eine wirkliche Antwort gibt es irgendwie noch nicht so richtig auf diese Frage.

Sony schweigt bis heute, wie es um die Preorder-Sachlage bestellt ist. Womöglich gab es ein Problem in der Kommunikation mit den Händlern? Das haben wir bis heute nicht erfahren, genauso wenig wie ein offizielles Datum.

Einige Insider berichten nun davon, dass die Händler am 22. September 2020 neues Kontingent erhalten und die Kunden wieder vorbestellen können. Die Info stamme von einigen Händlern, die die Info direkt von Sony erhalten hätten. Wir stufen diese Info jedoch erst einmal als Spekulation ein, bevor es uns Sony nicht offiziell bestätigt hat.

Ob an der Sache etwas dran ist, ist also noch unklar. Aber wir behalten den Termin für euch im Auge. Falls sich hier etwas an der Vorbesteller-Front tut, erfahrt ihr es rechtzeitig auf PlayCentral.de.