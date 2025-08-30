PS5-Kracher Lost Soul Aside – Day-One-Patch für optimales Spielerlebnis

PlayStation-Fans aufgepasst: Das neue PS5-exklusive Spiel Lost Soul Aside ist jetzt erhältlich, aber es gibt wichtige Hinweise vom Entwickler Ultizero Games. Wenn du eine physische Kopie des Spiels erworben hast, solltest du unbedingt den Day-One-Patch herunterladen, bevor du loslegst. Dieser Patch enthält entscheidende Leistungsoptimierungen und Stabilitätsverbesserungen, die das Spielerlebnis erheblich verbessern. Für digitale Käufer stellt dies kein Problem dar, da das Update automatisch mit dem Spiel heruntergeladen wird.

Ein lang erwartetes Abenteuer

Was macht Lost Soul Aside zu einem besonderen Spiel? Lost Soul Aside ist ein Action-Adventure-Rollenspiel, das von Ultizero Games entwickelt und von Sony veröffentlicht wurde. Du übernimmst die Rolle von Kaser, der auf einer Mission ist, seine Schwester Louisa zu retten und die Menschheit vor den Voidrax zu schützen, mysteriösen Eindringlingen aus anderen Dimensionen. Das Spiel ist Teil des China Hero Project von Sony und bietet dir eine spannende Hack-and-Slash-Erfahrung.

Lost Soul Aside hat eine lange Entwicklungsreise hinter sich. Ursprünglich als Solo-Projekt von Yang Bing gestartet, zog das Spiel bereits 2016 die Aufmerksamkeit von Sony auf sich. Dank der Unterstützung von Sony und seinem China Hero Project hat sich das Spiel zu einem vollwertigen Teamprojekt entwickelt und ist nun endlich für PS5, PS5 Pro und PC verfügbar.

Wichtiger Day-One Patch

Warum ist der Day-One-Patch so wichtig? Der Entwickler Ultizero Games empfiehlt dringend, den Day-One-Patch für Lost Soul Aside herunterzuladen. Dieser Patch ist zwar nicht besonders groß, bringt jedoch umfassende Verbesserungen mit sich. Dazu gehören Leistungsoptimierungen, Stabilitätsverbesserungen sowie visuell verbesserte Effekte und Audioverfeinerungen. Auch das Gameplay wurde poliert, um dir ein noch besseres Spielerlebnis zu bieten.

Die Tatsache, dass keine Rezensionsexemplare vor der Veröffentlichung bereitgestellt wurden, unterstreicht die Bedeutung dieses Patches. Ohne ihn wäre das Spiel wohl nicht in der Form, wie es die Entwickler ursprünglich beabsichtigt hatten.

Lohnt sich das Spiel?

Ist Lost Soul Aside den Kauf wert? Trotz des Day-One-Patches stellt sich die Frage, ob Lost Soul Aside die Investition von 60 Euro im PlayStation Store wert ist. Auf dem PS Store hat das Spiel derzeit eine Bewertung von 3,97 von 5 Punkten, was solide, aber nicht überragend ist. In den sozialen Medien hingegen gibt es positives Feedback, insbesondere das Kampfsystem wird gelobt. Die Story und das Voice Acting scheinen jedoch weniger zu beeindrucken.

Einige Spieler berichten, dass das Kampfsystem erfrischend und die Performance auf der PS5 stabil ist. Andere finden die Sprachaufnahmen etwas unpassend, was jedoch den Spielspaß nicht unbedingt mindert.

Verzögerungen und fehlende Rezensionen

Warum gab es keine Rezensionen vorab? Weder Sony noch Ultizero Games haben erklärt, warum keine Rezensionsexemplare vorab herausgegeben wurden. Es liegt jedoch nahe, dass der Day-One-Patch der Grund dafür ist. Die Wichtigkeit dieses Patches zeigt sich auch darin, dass die Veröffentlichung des Spiels ursprünglich für Mai 2025 geplant war, dann aber auf August verschoben wurde.

Diese Verzögerungen werfen Fragen auf, die möglicherweise nie beantwortet werden. Was geschah zwischen April und jetzt in der Entwicklung des Spiels? Trotz allem steht Lost Soul Aside nun endlich zum Spielen bereit.

Was denkst du über Lost Soul Aside? Wirst du es auf der PS5, PS5 Pro oder dem PC ausprobieren? Lass es uns in den Kommentaren wissen!