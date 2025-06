PS5-Exklusiv: Crystal of Atlan begeistert und enttäuscht die Spieler gleichermaßen

Ein brandneues PS5-exklusives Spiel sorgt derzeit für gemischte Reaktionen in der Gaming-Community. „Crystal of Atlan“ ist das Spiel, das sowohl auf der PS5 als auch auf PS5 Pro kostenlos erhältlich ist. Es ist jedoch nicht auf anderen Konsolen wie der PS4 verfügbar, obwohl es auch auf PC und mobilen Geräten gespielt werden kann.

Entwickelt von Nuverse, dem Studio hinter dem beliebten Kartenspiel „Marvel Snap“, handelt es sich bei „Crystal of Atlan“ um ein kostenloses MMO-Action-Rollenspiel im Magicpunk-Stil. Das Spiel hat bereits in China seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 Aufmerksamkeit erregt, war jedoch dort nie für die PS5 erhältlich. Nun erleben Spieler im Westen zum ersten Mal die Magie und Mechanik von „Crystal of Atlan“ auf der PS5.

Die Reaktionen der Spieler

Wie kommt das Spiel bei den Spielern an? Während „Crystal of Atlan“ auf mobilen Plattformen durchweg positive Bewertungen erhält, zeigt sich ein anderes Bild bei PC- und PS5-Spielern. Auf dem App Store hat das Spiel eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen bei 165 Bewertungen und auf Android 4,5 von 5 Sternen bei 9.500 Bewertungen. Auf dem PC ist das Spiel exklusiv im Epic Games Store erhältlich und erhält dort eine Bewertung von 3,9 von 5 Sternen.

Die PlayStation-Community scheint jedoch weniger begeistert zu sein. Im PlayStation Store erreicht das Spiel lediglich eine Bewertung von 3 von 5 Sternen, basierend auf 3.100 Nutzerbewertungen. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass „Crystal of Atlan“ auf der Konsole nicht ganz den Erwartungen gerecht wird, die PS5-exklusive Titel normalerweise wecken.

Was macht „Crystal of Atlan“ besonders?

Warum sollte man „Crystal of Atlan“ ausprobieren? Laut der offiziellen Beschreibung tauchen die Spieler in eine Magicpunk-Welt ein, in der sie ihre Fähigkeiten ausbauen, kämpfen und die Geheimnisse dieser Welt mit ihren Verbündeten aufdecken können. Es verspricht eine wundersame Reise voller Magie und Maschinen, was für viele Spieler eine faszinierende Kombination darstellt.

Interessant ist, dass es für PS5 Pro-Nutzer keine spezifischen Verbesserungen gibt, oder diese zumindest nicht auf der PlayStation Store-Seite erwähnt werden. Dies könnte ein Grund für die gespaltenen Meinungen unter den PS5-Spielern sein, die möglicherweise mehr von einem exklusiven Titel erwarten.

Vergleich mit anderen PS5-Exklusivtiteln

Wie schneidet „Crystal of Atlan“ im Vergleich zu anderen Exklusivtiteln ab? Wenn man an PS5-Exklusivtitel denkt, kommen einem sofort Namen wie „God of War Ragnarok“, „Final Fantasy 7 Rebirth“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“ in den Sinn. Diese Spiele setzen hohe Maßstäbe in Sachen Grafik, Gameplay und Storytelling. „Crystal of Atlan“ hingegen ist zwar kostenlos, erreicht jedoch nicht ganz das Niveau dieser hochkarätigen Titel.

Da es jedoch kostenlos ist, bietet es eine gute Gelegenheit, ein neues MMO-Action-RPG auszuprobieren, ohne einen Cent ausgeben zu müssen. Für viele Spieler könnte dies ein entscheidender Faktor sein, es zumindest einmal auszuprobieren.

Was denkst du über „Crystal of Atlan“? Wirst du es ausprobieren oder hast du es bereits gespielt? Teile deine Meinung in den Kommentaren!