PS4-Exklusivtitel sollen laut Sony zunehmend für PC erscheinen

Nachdem bereits Titel wie Horizon Zero Dawn oder Death Stranding nur für eine begrenzte Zeit exklusiv auf der PlayStation spielbar waren, könnten nun Spiele wie The Last of Us 2, God of War oder diverse andere First-Party-Games nachziehen. Wie Sony verlauten ließ, wird zunehmender Wachstum angestrebt, der durch die PC-Veröffentlichung von hauseigenen Spielen angestoßen werden soll.

Mehr PlayStation-Exklusivtitel für PC

Im diesjährigen Unternehmensbericht legt Sony einige Daten und Vorhaben offen. Darin ist unter anderem die Rede von einer „Beschleunigung bei der Erweiterung und Einführung eines exklusiven Portfolios von PlayStation-Titeln“. Gemeint ist damit das bereits angesprochene Ziel auch für die kommende Konsolen-Generation weiterhin auf Exklusiv-Titel zu setzen.

PS5: Warum Exklusivtitel für Sony wichtiger denn je sind

Gleichzeitig erwähnt Sony im letzten Satz des entsprechenden Abschnitts aber auch, dass sie durchaus gewillt sind, ihre First-Party-Spiele vermehrt auf dem PC anzubieten, um Wachstum und Rentabilität zu gewährleisten:

„Wir werden die Erweiterung unserer Erstanbieter-Titel auf die PC-Plattform untersuchen, um das weitere Wachstum unserer Rentabilität zu fördern.“

Warum will Sony die hauseigenen Spiele portieren? Diese Frage mit hundertprozentiger Sicherheit zu beantworten, ist schwierig. Fakt ist jedoch, dass Hauptkonkurrent Microsoft mit seiner Xbox schon seit Jahren auf Spielerfreuden wie plattformübergreifendes Zocken oder Abwärtskompatibilität setzt, was den Spielern ausreichend Freiheit gewährt, selbst zwischen PC und Konsole zu wählen. Dass Sony für seine meist außerordentlich beliebten PS4 und PS5-Exklusivspiele darin nun eine Chance sieht, scheint somit kaum verwunderlich.

Verlorenes Kaufargument für PS4 und PS5?

Bisher hat sich Sony nicht dazu geäußert, wann und welche Games, die bisher Exklusivität auf PS4 oder PS5 genießen, eine PC-Portierung erhalten könnten. Dem Unternehmen ist allerdings bewusst, dass „die Konkurrenz durch Online-PC-Spiele und Spieler aus anderen Branchen voraussichtlich weiter zunehmen wird“.

Demnach scheint es nur klug, dass Sony seine Fühler ausstrecken möchte, immerhin würde SIE von dem Verkauf der hauseigenen Games, wie Naughty Dogs The Last of Us, für PC ebenfalls profitieren und sich gleichzeitig bei der Spielerschaft beliebt machen – oder eben nicht. Viele fühlen sich von der abgegebenen Exklusivität nämlich betrogen, da die exklusiven Spiele oft auch als Kaufargument für die PS4 oder auch PlayStation 5 dienen (werden).