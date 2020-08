„Warum tue ich mir das nur an?“ Diese Frage stellen sich Spieler wohl häufiger, die auf der PlayStation 4 eine der begehrten Platin-Trophäen verdienen wollen. Schließlich reicht es dafür nicht aus, ein Spiel einfach nur komplett durchzuspielen und am Ende die Credits über den Bildschirm flimmern zu sehen. Dafür ist echter Einsatz nötig!

Die schwersten Platin-Trophäen auf der PS4

Eine Platin-Trophäe erhaltet ihr bei einem Spiel erst dann, wenn ihr alle Bronze-, Silber- und Gold-Auszeichnungen verdient habt. Doch einige davon können es wirklich in sich haben und euch sämtliche Nerven kosten. Im Folgenden listen wir einige der schwierigsten Platin-Trophäen auf der PS4 auf, die es gibt.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Richtig fies ist der Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus von MachineGames, wenn ihr diesen platinieren möchtet und euch die Platin-Trophäe Der neue Koloss zu holen. Dafür müsst ihr The New Colossus komplett neu starten und den Schwierigkeitsgrad Mein Leben! wählen.

Hier stehen euch weder Checkpoints noch Speichermöglichkeiten zur Verfügung. Ihr müsst die gesamte Kampagne durchspielen ohne dabei auch nur einmal zu sterben. Dank Permadeath ist nach einem virtuellen Ableben bereits Schluss und ihr müsst komplett von vorne beginnen. Dabei entspricht der Schwierigkeitsgrad ungefähr dem von Der leibhaftige Tod!. Wer das durchsteht, kann wahrlich stolz auf sich sein!

Dishonored 2

Leisetretern wird die Platin-Trophäe in Dishonored 2 womöglich sogar Spaß machen und einen besonderen Reiß darstellen, einfach wird es deshalb trotzdem nicht. Denn um Dunwall bei Tag, Narnaca bei Nacht zu erhalten, dürft ihr in dem Action-Adventure von Arkane Studios für die Trophäe Schatten nicht entdeckt werden – die gesamte Kampagne über! Hinzu kommt die Trophäe Saubere Hände, die euch vorschreibt, dass ihr keine Person im Spiel töten dürft. Ihr benötigt also ein verdammt starkes Nervenkostüm und ein sehr leises Schuhwerk.

The Elder Scrolls Online

Richtig fordernd ist auch die Platin-Trophäe Kaiser! in The Elder Scrolls Online. Denn hierfür müsst ihr im PvP-Bereich in Cyrodiil innerhalb eines Allianzkriegs der beste Spieler werden und dazu außerdem die Kaiserstadt dominieren, indem eure Allianz alle sechs Burgen einnimmt. Hierfür braucht ihr nicht nur hunderte Spielstunden, viel Erfahrung und eine gute Gilde, sondern zudem viel Glück. Schließlich müsst ihr beide Voraussetzungen zum gleichen Zeitpunkt erfüllen, ansonsten wird es nichts mit Platin.

© Square Enix

Final Fantasy IX

Eure Finger werden garantiert bluten, wenn ihr in Final Fantasy IX an der Platin-Trophäe Die Helden der vier Kontinente arbeitet. Zwar sind die anderen Herausforderungen recht gut machbar, doch für die Gold-Trophäe Königshopser müsst ihr in Alexandria in Rahmen eines Minispiels mit einem Seil hüpfen und zwar 1.000 Mal – ohne Unterbrechung. Wir wünschen viel Spaß!

© Sega/Creative Assembly

Alien: Isolation

Sind wir mal ehrlich. Wir alle haben Alien: Isolation gehasst! Das liegt weniger an der Grafik, der Handlung oder dem Gameplay, sondern vielmehr an dem fiesen Xenomorph, das uns fast ununterbrochen durch die Raumstation Sevastopol jagt und ständig an den unterschiedlichsten Orten auftaucht, um uns einen riesigen Schreck einzujagen – nichts für Spieler mit schwachen Nerven. Im Grunde sollte schon das einfache Durchspielen genügen, um Platin zu erlangen.

Doch die Entwickler von Creative Assembly müssen wahre Sadisten sein. Ihr müsst „Alien: Isolation“ für Platin komplett auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen (Überlebt), dürft dabei keinen Menschen töten (Gnade oder Vernunft) und solltet nicht ein einziges Mal das Zeitliche segnen (Beim ersten Versuch). Da könnte man fast das Alien vergessen, das euch im Nacken hängt – fast.

Tetris Effect

Ihr seid wahrscheinlich überrascht, dass in dieser Liste Tetris Effect auftaucht. Aber hierbei handelt es sich wohl um eine der härtesten Platin-Trophäen überhaupt (Zertifiziertes Platinum), mit der ihr bei euren Freunden ordentlich angeben könnt. Doch erst einmal steht für euch verdammt viel Arbeit auf dem Traininsgplan.

Zum einen müsst ihr Level 100 erreichen, wofür ihr satte 1 Million Klötzchen-Drehungen benötigt. Für Im Ernst? Im Ernst verlangt das Spiel von euch sogar in allen Modi einen doppelten S-Rang zu erreichen. Die Bewertung ist abhängig von den erhaltenen Punkten, wie viel Zeit ihr dafür benötigt habt und welcher Schwierigkeitsgrad gewählt wurde.

Nach diesem Erfolg besitzt ihr wahrscheinlich einige Knoten in den Fingern, habt auf der anderen Seite aber auch wahnsinnige Reflexe bewiesen. In welchen Spielen habt ihr bisher eine Platin-Trophäe erlangt?