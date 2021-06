Bei den neuesten Angeboten im PlayStation Store buhlen über 1000 Spiele und Download-Inhalte um eure Aufmerksamkeit. Beim Stöbern ist uns aufgefallen, dass es einige PS4-Spiele gibt, die besonders günstig sind und gleichzeitig eine Platin-Trophäe bieten.

Trophäenjäger und Schnäppchenjäger aufgepasst, denn mit diesen neun Spielen könnt ihr euren Achievement-Score ordentlich aufwerten.

Die PS4-Angebote im Indie-Sale

Die folgenden Spiele sind alle Teil des PlayStation Indies-Angebots aus dem PlayStation Store. Alle Titel, die wir vorstellen, ermöglichen es euch sehr günstig an eine neue Platinum-Trophäe zu kommen.

Die Angebote laufen für alle Spiele noch bis zum 19. Juni 2021.

Slyde

Mit Slyde bekommt ihr auf der PS4 innerhalb weniger Minuten eine neue Platin-Trophäe. ©Top Rated

Aktueller Preis : 41 Cent (PS Plus), 59 Cent (ohne PS Plus)

: 41 Cent (PS Plus), 59 Cent (ohne PS Plus) Trophäen : 14 (1 Platin, 11 Gold, 2 Silber)

: 14 (1 Platin, 11 Gold, 2 Silber) Schwierigkeitsgrad : 1/10 (mit Anleitung)

: 1/10 (mit Anleitung) Dauer: 5 Minuten

Mit „Slyde“ bekommt ihr eine der schnellsten Platin-Trophäen im gesamten PSN. In dem Puzzle-Spiel ist es eure Aufgabe, Fotos in Schieberätsel wieder zusammen zu setzen. Nutzt ihr einen Trophäen-Leitfaden, dann könnt ihr die Platin-Trophäe in weniger als fünf Minuten erhalten.

An eine einfachere und schnellere Platin-Trophäe werdet ihr so günstig sonst nicht kommen.

Flatland: Prologue

Aktueller Preis : 19 Cent (mit PS Plus), 39 Cent (ohne PS Plus)

: 19 Cent (mit PS Plus), 39 Cent (ohne PS Plus) Trophäen : 14 (1 Platin, 11 Gold, 2 Silber)

: 14 (1 Platin, 11 Gold, 2 Silber) Schwierigkeitsgrad : 2/10

: 2/10 Dauer: 45 Minuten

„Flatland: Prologue“ ist ein kurzweiliges, schnelles Jump-’n’-Run in dem ihr mit einem Pixel-Quadrat zu cooler Synthwave-Musik Hindernisse überwindet. Mit gerade einmal zehn Leveln ist der Spaß auch schnell vorbei und wird euch zudem nicht mit zu schweren Leveln herausfordern.

Flatland Vol. 1

Aktueller Preis : 49 Cent (mit PS Plus), 99 Cent (ohne PS Plus)

: 49 Cent (mit PS Plus), 99 Cent (ohne PS Plus) Trophäen : 64 (1 Platin, 1 Gold, 1 Silber, 61 Bronze)

: 64 (1 Platin, 1 Gold, 1 Silber, 61 Bronze) Schwierigkeitsgrad : 3/10

: 3/10 Dauer: 90 Minuten

Im Gegensatz zum sehr kurzen „Flatland: Prologue“ müsst ihr euch in „Flatland Vol. 1“ dann doch etwas mehr ins Zeug legen. Insgesamt 50 sammelbare Gegenstände und mehrere Modi, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen, stehen der Platin-Trophäe im Weg.

Trotzdem sind auch hier die Achievements keine Herausforderung, sofern ihr grundsätzlich etwas mit einem Jump-’n’-Run anfangen könnt.

Stretch Arcade

Aktueller Preis : 69 Cent (mit PS Plus), 99 Cent (ohne PS Plus)

: 69 Cent (mit PS Plus), 99 Cent (ohne PS Plus) Trophäen : 15 (1 Platin, 11 Gold, 1 Silber, 2 Bronze)

: 15 (1 Platin, 11 Gold, 1 Silber, 2 Bronze) Schwierigkeitsgrad : 2/10

: 2/10 Dauer: 30 Minuten

In dem Geschicklichkeitsspiel „Stretch Arcade“ müsst ihr eure Reflexe unter Beweis stellen. Vom Rand des Bildschirms fliegen Kreise rein, die die PlayStation-Knöpfe darstellen. Drückt diese schnell genug, bevor der Kreis die Mitte erreicht.

Für die Platinum-Trophäe müsst ihr neben den 20 Leveln im Spiel nur ein einziges Mal den Custom-Modus mit besonderen Regeln starten. Schon gehört euch der digitale Kelch.

Knight’s Retreat

Aktueller Preis : 39 Cent (mit PS Plus), 79 Cent (ohne PS Plus)

: 39 Cent (mit PS Plus), 79 Cent (ohne PS Plus) Trophäen : 28 (1 Platin, 5 Gold, 14 Silber, 8 Bronze)

: 28 (1 Platin, 5 Gold, 14 Silber, 8 Bronze) Schwierigkeitsgrad : 2/10

: 2/10 Dauer: 1 Stunde

„Knight’s Retreat“ könnte vor allem Schach-Fans begeistern. Das Puzzlespiel verlangt von euch Figuren von einem Ende des Spielfelds zum anderen zu bewegen. Der Kniff dabei ist, dass ihr eure Teile nur so bewegen könnt, wie ihr es vom Schach gewöhnt seid. Ein Bauer macht so pro Runde nur einen Schritt nach vorne, während zum Beispiel der Springer ein anderes Muster hat.

Wollt ihr nicht lange überlegen, dann hilft euch dieser Video-Guide, Platin ohne zu knobeln zu bekommen:

Chess Knights: Viking Lands

Aktueller Preis : 39 Cent (mit PS Plus), 79 Cent (ohne PS Plus)

: 39 Cent (mit PS Plus), 79 Cent (ohne PS Plus) Trophäen : 17 (1 Platin, 9 Gold, 4 Silber, 3 Bronze)

: 17 (1 Platin, 9 Gold, 4 Silber, 3 Bronze) Schwierigkeitsgrad : 2/10

: 2/10 Dauer: 1 Stunde

Ihr habt nicht genug von „Knight’s Retreat“ bekommen? Dann holt euch auch direkt „Chess Knights: Viking Lands“. Genau wie beim anderen Spiel müsst ihr hier Schach-Rätsel lösen – nur dieses Mal mit einer Wikinger-Thematik.

Wieder einmal hilft euch ein Video-Guide dabei, ganz einfach die Platin zu erhalten:

Aktueller Preis : 49 Cent (PS Plus), 99 Cent (ohne PS Plus)

: 49 Cent (PS Plus), 99 Cent (ohne PS Plus) Trophäen : 31 (1 Platin, 4 Gold, 14 Silber, 12 Bronze)

: 31 (1 Platin, 4 Gold, 14 Silber, 12 Bronze) Schwierigkeitsgrad : 5/10

: 5/10 Dauer: 2 bis 3 Stunden

Dogurai

In „Dogurai“ seid ihr ein Hund, der aber gleichzeitig ein Samurai ist. Das charmante Jump-’n’-Run präsentiert sich wie ein klassisches Gameboy-Spiel – vor allem auch durch den typischen Look in Grün-Schwarz-Tönen.

Für die Platin-Trophäe wird es dann aber doch etwas herausfordernder, da ihr das gesamte Spiel auf schwer durchspielen müsst. Um euch weitere Durchgänge zu ersparen, müsst ihr gleichzeitig auch noch jedes Level ohne zu sterben schaffen. Bei einem Bildschirmtod könnt ihr aber das Spiel beenden und einen neuen Versuch starten.

No Thing

Aktueller Preis : 99 Cent

: 99 Cent Trophäen : 13 (1 Platin, 11 Gold, 1 Silber)

: 13 (1 Platin, 11 Gold, 1 Silber) Schwierigkeitsgrad : 5/10

: 5/10 Dauer: 1 bis 2 Stunden (mit Trick)

„No Thing“ lässt sich am besten mit dem Mobile Game-Hit „Temple Run“ vergleichen. Ihr lauft automatisch durch Korridore und müsst mit den Schultertasten dem Weg folgen.

Das Spiel selbst könnte für manche sogar zu einer Herausforderung werden. Durch die abstrakte Grafik und dem schnellen Spielablauf, sind vor allem die späteren Level sehr schwer.

Die Platin-Trophäe ist zudem nur mit einem Trick innerhalb von ein bis zwei Stunden erreichbar, wie dieses Video zeigt:

Nutzt ihr den Trick nicht, dann müsst ihr knapp acht Level am Stück ohne einen Fehler zu machen schaffen. Das würde den Schwierigkeitsgrad der Platin-Trophäe enorm erhöhen und zu einer echten Herausforderung machen.

Timber Tennis: Versus

Aktueller Preis : 39 Cent

: 39 Cent Trophäen : 16 (1 Platin, 9 Gold, 4 Silber, 2 Bronze)

: 16 (1 Platin, 9 Gold, 4 Silber, 2 Bronze) Schwierigkeitsgrad : 2/10

: 2/10 Dauer: 8 bis 10 Stunden

„Timber Tennis: Versus“ ist genau so, wie ihr es euch vielleicht schon beim Namen denkt. Als simples Tennisspiel bewegt ihr lediglich euren Charakter nach links und rechts auf dem Feld, um dann den Ball automatisch zurückzuschlagen. Ein paar Items, wie größer werden oder den Gegner einfrieren, lockern den Spielablauf etwas auf.

In dieser Auflistung ist „Timber Tennis: Versus“ aber definitiv das zeitaufwendigste Spiel und wahrscheinlich auch das abwechslungsärmste. Um alle Charaktere freizuschalten und so Platin zu erhalten, müsst ihr immer wieder die gleichen NPCs besiegen, um Münzen zu sammeln. Mit etwas Glück bei zufälligen Belohnungen könnt ihr alle Achievements aber auch deutlich schneller erhalten.

Die ausgewählten Spiele haben euren Drang nach mehr Trophäen geweckt?