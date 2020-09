PS4: 7 leichte Platin-Trophäen, die auch Spaß machen

Zugegeben: Es gibt so einige PS4-Platin-Trophäen, die man auf relativ leichtem und vor allem schnellen Weg ergattern kann. Aber nicht jedes Game auf der Playstation 4 ist dabei wirklich spielenswert. Möchte man bei an der Trophy-Jagd aber nicht wenigstens ein bisschen Freude haben?

7 lockere Platin-Trophäen auf der PS4

Wir zeigen euch einige PS4-Spiele, bei denen es nicht nur einfach geht, Platin zu erlangen, sondern der Weg dahin auch wirklich Spaß macht. Wir öffnen also den Vorhang für sieben der leichtesten Premium-Trophäen, die weder viel kosten, noch harte Gaming-Skills erfordern und es trotzdem wert sind, von euch gespielt zu werden!

1. The Bunker

Mit The Bunker taucht ihr in die Tiefen eines Live-Action-Abenteuers ab, das keineswegs für zartbesaitete Seelen ist. Erzählt wird die Geschichte von John, dem letzten Überlebenden einer Nuklear-Katastrophe in den Untergründen eines bedrückenden Bunkers. Mit Hilfe von Real-Schauspielern wie „Hobbit“-Darsteller Adam Brown erlebt ihr einen Thriller der etwas anderen Art und könnt dabei noch ziemlich easy eine Platin-Trophäe auf der PS4 abstauben.

Was brauche ich für Platin? Von den 29 PS4-Trophäen sind zwar 14 verpassbar, ihr könnt jedoch alles davon in einem 2-stündigen Spieldurchgang erledigen. Das Game ist nämlich ziemlich kurz. Solltet ihr Probleme bei Sammelgegenständen haben, nutzt diesen Guide.

2. Life is Strange

Man mag es kaum glauben, aber ja: Die Platin-Trophäe von Life is Strange zu erlangen ist wirklich kein Hexenwerk. Das stimmungsvolle Adventure, das die emotionale Geschichte von Max und Chloe erzählt, lässt euch eine wundervolle, aber auch bedrohliche Reise erleben, mit einer Prise Inklusion und Übernatürlichkeit. Auch das Prequel Before the Storm bietet sich dabei für leichtes Platin und eine ähnliche Stimmung an.

Was brauche ich für Platin? Um die schillernde PS4-Trophäe freizuschalten, müsst ihr LiS lediglich durchspielen und unterwegs eine Schnappschüsse mit eurer Polaroid-Kamera anfertigen.

3. Aer – Memories of Old

In Aer – Memories of Old verwandelt ihr euch als Formwandler in einen Vogel und erkundet eine farbenfrohe Welt im Zelda-Style. Eure luftige Reise führt euch dabei vorbei an alten Ruinen, entlang an einem endlosen Himmel auf zahlreiche schwebende Inseln, auf denen bisweilen Rätsel gelöst und Geheimnisse aufgedeckt werden müssen.

Was brauche ich für Platin? Alle 21 Trophäen sind ziemlich leicht zu ergattern. Bis auf die Versteckspiel-Trophy könnt ihr keine der Achievements verpassen und müsst lediglich ein wenig Entdecker- und Kontaktfreude zeigen. Die meisten erhaltet ihr dabei beinahe automatisch bei euren Erkundungen und Begegnungen.

4. Virginia

Interaktive Story-Game bieten sich für recht einfach Trophäen einfach an. Das beweist auch der Thriller Virginia. In dem dramatischen First-Person-Game erforscht ihr als FBI-Neuling Anne Tarverdas das düstere Geheimnis einer Kleinstadt in Virginia und den Vermisstenfall eines kleinen Jungen. Im malerischen Stile eines Film Noir erlebt ihr eine Detektiv-Geschichte der etwas anderen Art.

Was brauche ich für Platin? Für „Virginia“-Platin werden zwar zwei Spieldurchläufe benötigt, allerdings keine übermenschlichen Gaming-Skills und weniger als 5 Stunden Gesamtspielzeit. Hier ist vor allem Aufmerksamkeit gefragt. Für ein bisschen mehr Hilfe findet ihr hier einen passenden Trophy-Guide.

5. The Town of Light

Wer es ein wenig bedrückender und gleichzeitig den Stimmen von Pandorya und Gronkh lauschen möchte, sollte sich die Platin-Trophäe von The Town of Light sichern. Wir spielen darin die 16-jährige Renée im Italien des Jahres 1938. Ein psychologischer Horror, der ohne Jumpscares auskommt und dafür mit viel Atmosphäre glänzt.

Was brauche ich für Platin? Die 21 PS4-Trophies schalten sich zum Teil wie von selbst frei. Manche schaffen es sogar in unter zwei Stunden zur begehrten Haupttrophäe zu gelangen. Solltet ihr dennoch etwas Hilfe gebrauchen, wenn es um die richtige Wortwahl geht, schaut lieber nochmal bei diesem Guide vorbei.

6. Until Dawn

Sollte euch Indie-Psycho-Horror nicht ausreichen, könnt ihr euch auch dem Motion-Capture-Meisterwerk von Supermassive Games widmen: Until Dawn. Was wie ein absolut klischeebehafteter, interaktiver Horrorfilm aussieht, ist es auch irgendwie. Das atmosphärische und grafisch hochwertige PS4-Exklusivspiel macht aber verdammt viel Spaß und kann euch ziemlich einfach Platin bescheren.

Was brauche ich für Platin? Tatsächlich erlangt ihr das begehrte Achievement in „Until Dawn“ ziemlich einfach. Keine der Trophäen ist nämlich tatsächlich verpassbar, da nach einem einmaligen Spieldurchlauf von durchschnittlich 8 Stunden zwischen einzelnen Episoden gewählt und die Trophy-Bedingung, wie bestimmte Collectibles, nachträglich erfüllt werden kann. Ein Guide macht das Ganze noch einfacher.

Bonus-Tipp: Genau so leicht könnt ihr euch die Platin-Trophäe bei den neuesten Anthologie-Spielen von Supermassive sichern: The Dark Pictures: Man of Medan macht es euch nämlich genau so einfach!

7. Batman – A Telltale Series

Ja, die Batman: The Telltale Series hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, macht auf der PS4 aber immer noch ziemlich viel Laune. Die Gotham-Stories rund um Bruce Wayne ähneln nämlich eher den Christopher Nolan-Filmen, die sich bei DC-Fans als äußerst beliebt erwiesen haben. Das Spiel ist in insgesamt fünf Episoden aufgeteilt und glänzt mit coolen Dialogen und Quick-Time-Events.

Was brauche ich für Platin? Es ist wirklich verdammt einfach: Ihr müsst einfach nur die einzelnen Episoden und Kapitel abschließen. Habt ihr das Spiel komplett durchgezockt, erhaltet ihr direkt das begehrte Edelmetall.