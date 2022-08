PS Plus Spiele im September 2022: Datum und Uhrzeit der Essential-Spiele-Ankündigung

Die Enthüllung des PS Plus Essential-Lineups für September 2022 naht, denn der August neigt sich dem Ende zu. Schon nächste Woche können sich Abonnent*innen über die Ankündigung neuer Titel freuen, die im nächsten Monat ohne Zusatzkosten im PS Store heruntergeladen werden können – und das schon ab der günstigsten Abo-Stufe des Service. Wir verraten euch hier das genaue Datum und die Uhrzeit der Ankündigung.

Wann findet die Enthüllung der Essential-PS Plus-Spiele für September 2022 statt?

Sony folgt bei der Enthüllung der Essential-Spiele einem bestimmten zeitlichen Ablauf, denn neue Abo-Spiele werden immer am ersten Dienstag des jeweiligen Monats freigeschaltet und sechs Tage vorher angekündigt. Deshalb kann das voraussichtliche Ankündigungsdatum schon jetzt bestimmt werden:

voraussichtlicher Termin der Enthüllung: Mittwoch, der 31. August 2022

voraussichtliche Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)

Wann sind die neuen Spiele live? Ab Dienstag, den 6. September 2022 (12 mittags deutscher Zeit)

Wir werden euch natürlich wie immer auch über die neuen Spiele pünktlich zur Ankündigung informieren.

Hier findet ihr die aktuellen Essential-Spiele für den Monat August 2022.

Leaks zu den neuen Essential-Spielen im September 2022

Bisher können wir noch über keine Leaks zu den kommenden neuen Abo-Spielen berichten. Die französische Dealsseite dealabs hat in den vergangenen Monaten die neuen Line-ups des PlayStation-Abonnements geleakt und es ist nicht auszuschließen, dass diese auch wieder in absehbarer Zukunft die neuen Spiele verraten werden. Hier heißt es aber erst einmal abwarten. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.

Gibt es neue Extra- und Premium-Spiele im September 2022?

Euch erwarten im September darüber hinaus auch wieder eine Reihe neuer Bonus-Titel, die mit dem Extra- und Premium-Abo von PlayStation „kostenlos“ herunterladbar sind. Diese neuen Extra- und Premium-Spiele werden aller Wahrscheinlichkeit nach in der Mitte des kommenden Monats enthüllt werden.

Infos zu PlayStation Plus Essential, Extra und Premium

Sonys neues PlayStation Plus-Modell ist nun seit einer Weile auch in Deutschland erhältlich. Damit hat sich der Service seit Juni 2022 in drei Stufen (Essential, Extra, Premium) aufgeteilt und bietet verschiedene Vorteile an.

PS Plus Essential 1 Monat: 8,99 Euro 3 Monate: 24,99 Euro 12 Monate: 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat: 13,99 Euro 3 Monate: 39,99 Euro 12 Monate: 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat: 16,99 Euro 3 Monate: 49,99 Euro 12 Monate: 119,99 Euro



