PS Plus-Spiele im August 2022 mit richtig starker Auswahl

Der August steht vor der Tür und für alle Abonent*innen von PS Plus bedeutet das, dass Sony wieder ein paar neue Titel ohne zusätzliche Kosten hinzufügt. Auch in diesem Monat wurden die Spiele vorab geleakt. Mittlerweile hat Sony das Line-up aber auch selbst offiziell vorgestellt und es handelt sich um einen der stärksten Monate seit langem.

Sowohl Fun-Sport-Fans als auch JRPG-Enthusiasten und Indie-Liebhaberinnen kommen voll auf ihre Kosten. Die drei Spiele könnt ihr euch ab dem 2. August herunterladen, unabhängig davon, welche Stufe von PS Plus ihr abonniert habt.

PS Plus im August 2022: Das sind die Spiele

Diesen Monat bereichert Sony den Service um drei echte Highlights. Los geht’s mit dem Remake zu Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, das ihr euch für PS4 und PS5 herunterladen könnt. Der Fun-Sport-Titel erschien 2020 und wurde insgesamt sehr positiv aufgenommen. Die Entwickler*innen haben es hier geschafft, das arcadige Spielgefühl von früher mit einem modernen Look zu kombinieren.

Das nächste Gratis-Spiel im August 2022 ist der JRPG-Hit Yakuza: Like a Dragon. Die Yakuza-Serie ist in Japan extrem beliebt und in den letzten Jahren steigt ihre Popularität auch in unseren Breitengraden. Like a Dragon markiert dabei einen Neustart der Serie, statt dem ernsten Kiryu Kazuma schlüpfen wir auf PS4 und PS5 in die Rolle des aufgeweckten Ichiban Kasuga. Erstmals werden die Kämpfe nicht in Echtzeit ausgetragen, sondern in klassischen Runden.

Zu guter Letzt gibt es im August mit Little Nightmares noch ein ganz besonderes Indie-Spiel für die PS4. In diesem Puzzle-Plattformer dreht sich alles um Kindheitsängste und Einsamkeit. Das künstlerisch anspruchsvolle Grusel-Abenteuer konnte auch in unserem Test überzeugen:

Little Nightmares im Test: Ein Festmahl der Ängste

Letzte Chance für die Spiele aus dem Juli

Wenn die neuen Titel am 2. August verfügbar werden, verschwinden die Spiele aus dem Juli aus dem Service. Nutzt jetzt also eure Chance und ladet euch die drei Spiele aus dem Juli 2022 herunter. Mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Man of Medan und Arcadegeddon waren auch letzten Monat ein paar echte Perlen im Abo-Service enthalten.