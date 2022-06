Leak: PS Plus Juli 2022 – Diese Spiele erhaltet ihr wohl

Es ist schon beinahe zur Gewohnheit geworden, dass kurz vor der offiziellen Bekanntgabe durch Sony, die kommenden Gratis-Games für alle Mitglieder*innen von PS Plus geleakt werden. In den vergangenen Monaten lagen Leaker wie die französische Website Dealabs mit ihrer Meldung in den allermeisten Fällen goldrichtig, weshalb wohl auch diese Nachricht so eintreffen dürfte.

Dieses Mal geht es um die Gratistitel für PS Plus-Abonnent*innen, die wohl in dieser Aufstellung im Juli 2022 zur Verfügung stehen werden. Mit der offiziellen Bekanntgabe durch Sony ist hingegen erst am kommenden Mittwoch um 17:30 Uhr zu rechnen.

Diese Spiele erhalten PS Plus-Mitglieder wohl im Juli 2022

Spielende werden im nächsten Monat laut dem Leak wieder drei neue Spiele für PS4 und PS5 erhalten. Den Begin dabei macht wohl Activisions „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, das sowohl nativ für PS4 als auch für PS5 zur Verfügung stehen wird. Es folgt mit „Arcadegeddon“ ein Koop-Titel von Illfonic, der ebenfalls für beide Plattformen kommt.

Letztendlich dürfen wir uns auf die erste, eigenständige Episode der The Dark Pictures Anthology von Entwickler Supermassive Games freuen: Man of Medan.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5, PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5, PS4)

Ein weiterer Hinweis, der diesen Leak stützt, betrifft den Koop-Shooter „Arcadegeddon“, der am 5. Juli für PlayStation, Xbox und PC erscheint. Also genau an dem Datum, an dem die neuen Gratistitel freigeschaltet werden sollten. Dank Crossplay könnt ihr den Titel auch mit Spielern und Spielerinnen auf anderen Plattformen zusammen spielen.

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass Sony selbst diese Liste nicht bestätigt hat. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit recht hoch, da Dealabs in den letzten Monaten immer richtig lag, wenn es um die neuen PS Plus-Titel für den kommenden Monat ging.

Zwei neue Abo-Modelle veröffentlicht

Bei den neuen Games, die wohl am Dienstag, den 5 Juli 2022 für Abonnent*innen zur Verfügung stehen werden, handelt es sich um die ersten Titel, die nach der Überarbeitung des PlayStation Plus-Abos erscheinen. So gibt es neben PS Plus Essential zusätzlich Extra und Premium. Ersteres ist im Grunde die normale Basisversion, die wir bislang gewohnt waren, während PS Plus Extra- und Premium-Abonnent*innen Zugang zu weiteren PlayStation-Spiele erhalten. Mitglieder aller drei Abo-Modelle erhalten monatlich Zugriff auf die neuen Gratis-Titel für PS4 und PS5.

Die aktuellen PS Plus-Spiele könnt ihr noch bis zum 4. Juli herunterladen. Dabei handelt es sich um „God of War“, „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ und „Nickelodeon All-Star Brawl“.

