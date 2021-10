PS Plus im November 2021: 4 der 6 Spiele sind aus sicherer Quelle geleakt

Nachdem es am vergangenen Wochenende keinen Leak zu den kommenden PS Plus-Spielen im November gab, haben sich schon viele gewundert, wo dieser bleibt. Jetzt wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe ist es jetzt aber wieder passiert.

Die gleiche Quelle wie in den vergangenen Monaten hat einen großen Teil der Plus-Spiele für November 2021 vorgestellt.

PS Plus im November 2021 mit Among Us-Konkurrent, Zombies und mehr

Wie schon die letzten Monate, kommt der Leak über die französische Deal-Seite Dealabs. Der User billbil-kun leakt dort immer ein vermeintliches PS Plus-Lineup und lag damit bisher jedes Mal richtig. Für das Line-Up im November 2021 wird deshalb jetzt folgendes vermutet:

Das ist das vermeintliche Line-Up im November 2021. ©Dealabs/Billbil-kun/EA/THQ Nordic/Skydance Interactive/Versus Evil

Das große neue Spiel des Monats ist dieses Mal First Class Trouble. Dahinter verbirgt sich ein Multiplayer-Titel, der offiziell noch keinen Termin für Konsolen hat. In dem Partyspiel befindet ihr euch auf einem Raumschiff und müsst mit eurer Crew Aufgaben erfüllen. Jedoch befindet sich unter euch ein Roboter, dessen Ziel es ist möglichst unauffällig euch in Fallen tappen zu lassen und zu töten. Wie beim großen Videospiel-Vorbild Among Us geht es hier darum, möglichst die Mitspielenden zu betrügen.

Ein weiteres Highlight ist das VR-Spiel The Walking Dead Saints & Sinners. In diesem Abenteuer müsst ihr euch gegen die Untoten zur Wehr setzen und erlebt dabei eine vollwertige Geschichte. Zudem werdet ihr immer wieder vor Entscheidungen gestellt, müsst Ressourcen sammeln und vieles mehr. Für VR- und Survival Horror-Fans ist das Spiel eigentlich Pflicht.

Diese weiteren Spiele wurden noch im Leak bestätigt:

Wann sollen die PS Plus-Spiele zur Verfügung stehen? Wie immer werden sie am ersten Dienstag des kommenden Monats freigeschaltet. Somit gibt es das November-Lineup ab dem 7. November 2021.

Es fehlen noch zwei Spiele: Die oben gezeigten Spiele sind aber noch nicht alles für PS Plus dieses Mal. Denn wie zuvor angekündigt wurde, gibt es zusätzlich zum normalen Lineup noch drei VR-Spiele. Der User billbil-kun wollte noch ein wenig Spannung für die heutige State of Play bewahren, weshalb er nur vier der sechs Spiele enthüllt hat.

Kann das Lineup wirklich stimmen? Es gibt bisher keinen Grund, um dem Leak nicht zu glauben. Dadurch, dass der Leaker bisher immer richtig lag, spricht sehr viel dafür, dass die Infos dieses Mal wieder stimmen werden.

Was wirklich stimmen wird, wissen wir aber schon bald. Denn voraussichtlich heute noch wird das neue Lineup offiziell bekannt gegeben:

PS Plus November 2021: Zeitplan für die Bekanntgabe & Veröffentlichung

Bis zur offiziellen Ankündigung sind es also nur noch wenige Stunden. Bis dahin könnt ihr euch, wenn noch nicht geschehen, die Oktober-Spiele sichern.