Nachdem Sony Ende Juni bereits die Spiele für die Abo-Dienst PlayStation Plus angekündigt hatte, folgten nun die Titel für die Upgrade-Versionen PS Plus Extra und PS Plus Premium. Die beiden Abo-Modelle werden seit Juni 2022 angeboten und bringen den Abonnenten weitere Extras, wie etwa den Zugriff auf einen Spielekatalog.

Dieser Katalog wird im Juli 2022 wieder mit neuen Spielen gefüllt. Zu den Highlights des Monats gehören das Katzenabenteuer „Stray“, Marvel’s Avengers sowie Final Fantasy VII Remake Intergrade.

PS Plus Premium & Extra: Liste aller Spiele im neuen PlayStation-Service

PS Plus Extra und Premium außerdem mit Assassin’s Creed und Saints Row

Bei „Stray“ handelt es sich um ein Third-Person-Katzenabenteuer, das am 19. Juli für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint. Abonnenten der PS Plus-Stufen Extra und Premium können gleich bei Release ohne weitere Mehrkosten in die Rolle einer streunenden Katze schlüpfen.

Zusätzlich erhalten Abonnenten im Juli Zugriff auf Final Fantasy VII Remake Intergrade. Dabei handelt es sich um den ersten Teil eines dreiteiligen Neuauflage-Projekts von „Final Fantasy VII“ aus dem Jahr 1997. Der zweite Teil der Reihe, Final Fantasy VII Rebirth, wurde kürzlich für Winter 2023 angekündigt.

In Marvel’s Avengers steuern Spieler*innen verschiedene Marvel-Helden durch unterschiedliche Missionen. Diese können darüber hinaus sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer mit bis zu drei Mitspielern erledigt werden.

Neben „Stray“, „Marvel’s Avengers“ und „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ erhalten Abonnenten von PS Plus Extra und PS Plus Premium ab dem 19. Juli außerdem Zugriff auf folgende Spiele:

Assassin’s Creed Unity | PS4

| PS4 Assassin’s Creed IV Black Flag | PS4

| PS4 Assassin’s Creed Rogue Remastered | PS4

| PS4 „Assassin’s Creed Freedom Cry“ | PS4

„Assassin’s Creed: The Ezio Collection“ | PS4

„Saints Row IV: Re-Elected“ | PS4

„Saints Row Gat out of Hell“ | PS4

„Spirit of the North: Enhanced Edition“ | PS5

„Ice Age: Scrats Nussiges Abenteuer“ | PS4

„Jumanji: Das Videospiel“ | PS4

„Paw Patrol: Im Einsatz“ | PS4

„ReadySet Heroes“ | PS4

Premium-Mitglieder erhalten zusätzlich die Möglichkeit, PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spiele aus einem Klassikerkatalog zu spielen. Dieser erhält im Juli 2022 mit „No Heroes Allowed!“ (PSP) und „LocoRoco Midnight Carnival“ (PSP) Zuwachs.