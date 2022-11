PS Plus: Wann kommen die neuen Essential-Spiele für Dezember 2022?

Im Dezember bekommen Abonnent*innen von Sonys PS Plus das letzte Mal in 2022 zwei kostenlose Spiele im Essential-Abo für die PlayStation spendiert. Von großen Titeln bis hin zu wenig bekannten Indie-Spielen gab es dieses Jahr einige echte Perlen. Dabei fiel die aktuelle Auswahl im November für viele nicht besonders zufriedenstellend aus.

Dementsprechend ist die Spannung schon jetzt groß, was im Dezember-Paket enthalten sein wird und ob eine frühzeitige Weihnachtsüberraschung dabei sein könnte. Wann die Spiele für Dezember angekündigt werden und ab wann ihr sie spielen könnt, verraten wir euch im Folgenden.

Wann werden die kostenlosen PS Plus-Spiele für Dezember 2022 bekannt gegeben?

Offiziell wurden die Spiele für das Essential-Abo im Dezember noch nicht bekannt gegeben. Die Bekanntgabe wird am 30. November 2022 erfolgen. In der darauffolgenden Woche, am 6. Dezember 2022, werden die Spiele dann freigeschaltet.

Das sind die Vorhersagen für die Gratisspiele im PS Plus Dezember 2022

Wie immer gibt es schon erste Prognosen für die Spiele, die die Abonnent*innen im kommenden Dezember erwarten könnten. Dabei handelt es sich zwar um möglich Kandidaten, dennoch sind sie momentan reine Spekulation. Die Vorhersagen sind wie folgt:

The Artful Escape

Den Anfang macht The Artful Escape, das Anfang des Jahres für PlayStation erschienen ist. In diesem psychedelischen, kosmischen Abenteuer schlüpfen Spieler*innen in die Rolle von Francis Vendetti, der sich auf eine intergalaktische Seelensuchreise begibt, während er zwischen seinem ruhigen Folk-Erbe und seiner Liebe zur Rockmusik hin- und hergerissen ist.

Mit seiner ausgezeichneten Grafik, der überschaubaren Länge und einigen schönen Schauplätzen bietet „The Artful Escape“ eine entspannte Art, einen Nachmittag über Weihnachten oder Neujahr zu verbringen.

Back 4 Blood

Als Nächstes wird Back 4 Blood vorausgesagt. Dieser Koop-Shooter feierte im letzten Jahr sein Debüt und machte später auch mit einigen DLC-Updates und Content Packs einen soliden Eindruck. Dennoch konnte das Spiel dem Hype von Left 4 Dead nicht nacheifern. Mit einem PS-Plus-Launch könnten sicherlich wieder neue Spieler*innen dazugewonnen werden.

Dead Cells

Als Letztes wird auf einen Indie-Liebling getippt. Dead Cells ist ein Action-geladenes 2D-Roguelike in welchem Spieler*innen sich ihren Weg durch weitläufige und sich bei jedem Durchlauf verändernde Maps bahnen müssen. Seit dem Launch hat der Titel einige kostenlose Updates erhalten, die neue Modi, neue Biome und Gebiete, sowie zusätzliche Feinde und Waffen hinzugefügt haben.

Die Essential-Spiele im November 2022

Derzeit könnt ihr euch noch die Spiele für den November 2022 im günstigsten Abo holen. Diesmal gibt es für die PS4 und PS5 gleichermaßen Nioh 2, sowie Heavenly Bodies. Dazu gibt es noch die LEGO Harry Potter Collection, die als PS4-Version „kostenlos“ herunterladbar ist.

PS Plus: Das sind die Spiele für Premium und Extra im November 2022

Infos zu PlayStation Plus Essential, Extra und Premium

Sonys neues PlayStation Plus-Modell ist nun seit einer Weile auch in Deutschland erhältlich. Damit hat sich der Service seit Juni 2022 in drei Stufen (Essential, Extra, Premium) aufgeteilt und bietet verschiedene Vorteile an.

PS Plus Essential

1 Monat: 8,99 Euro

8,99 Euro 3 Monate: 24,99 Euro

24,99 Euro 12 Monate: 59,99 Euro

PS Plus Extra

1 Monat: 13,99 Euro

13,99 Euro 3 Monate: 39,99 Euro

39,99 Euro 12 Monate: 99,99 Euro

PS Plus Premium

1 Monat: 16,99 Euro

16,99 Euro 3 Monate: 49,99 Euro

49,99 Euro 12 Monate: 119,99 Euro

