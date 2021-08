PS Now im August 2021 lässt es mit drei PS4-Hits so richtig krachen

PlayStation Now

©Square Enix/505 Games/Toby Fox/PlayCentral-Bildmontage

Sebastian Zeitz Hüpft durchs Pilzkönigreich, schnetztelt Gegner mit Chaosklingen und rast durch Großbrittanien. Verschlingt jedes Spiel auf dem Platinum Games steht. Feiert koreanische Thriller ab und erkennt Achterbahnen an den Schienen.

News & Videos zu PlayStation Now

PS Now: Im Juli 2021 kommt eines der besten Open-World-Spiele für PS4

PS Now: 6 Gründe, warum sich der Streaming-Service für mich richtig lohnt!

PS Now 2021: Kosten, Spiele und Vorteile: Was bietet PlayStation Now?

PS Now im Juni 2021: Neue Spiele mit The Witcher 3 und gleich mehreren Sonic-Games

PlayStation Now: Neue Spiele im Mai mit Nioh, Jump Force und Streets of Rage 4

PlayStation Now: Neue Spiele im Dezember mit Horizon Zero Dawn und Co.