PS Now im Juni 2021: Neue Spiele mit The Witcher 3 und gleich mehreren Sonic-Games

PS Now wird seinen Cloud-Gaming-Repertoire im Juni 2021 um einige neuen Knaller-Spiele ergänzen, mit denen unter anderem der 30. Geburtstag von Sonic gefeiert wird. PlayStation hat nun offiziell verkündet, auf welche Spiele genau wir uns freuen dürfen, ab wann und wie lange sie in der Spiele-Flatrate enthalten sind. 3 Monate PS Now kaufen (MediaMarkt) 12 Monate PS Now kaufen (MediaMarkt) Neue PS Now-Spiele im Juni 2021 Jeden Monat fügt Sony dem PlayStation-Service PlayStation Now einige neue Titel hinzu, während gleichzeitig bestimmte Games den Cloud-Gaming-Dienst wieder verlassen. Manche der PS4-, PS3- und PS2-Spiele bleiben euch jedoch auch dauerhaft erhalten. Welche Spiele im Juni 2020 neu in der Bibliothek sind und wie lange sie bleiben, lest ihr hier: The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition Spielbar bis 6. September 2021

Slay the Spire Spielbar bis 6. Dezember 2021

Team Sonic Racing Dauerhaft enthalten

Sonic Mania Dauerhaft enthalten

Sonic Forces Dauerhaft enthalten

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Dauerhaft enthalten

Car Mechanic Simulator Dauerhaft enthalten

Ab wann sind die Titel spielbar? Alle genannten Games sind mit dem Juni-Beginn sofort in eurem PlayStation Now-Abo verfügbar. Bedenkt jedoch, dass sowohl die Game of the Year-Edition von „The Witcher 3“ mitsamt allen DLCs sowie „Slay the Spire“ nur zeitlich begrenzt spielbar sind. Was ist PlayStation Now? Mit einem PS Now-Abo habt ihr sofortigen Zugriff auf über 700 PS4-, PS3- und PS2-Games, die ihr nicht nur auf PS4 oder PS5, sondern via Streaming auch auf eurem Windows-PC spielen könnt. Das Angebot wird monatlich erweitert und bietet nicht nur Indie-Games, sondern auch zahlreiche AAA-Spiele. PS Now: 6 Gründe, warum sich der Streaming-Service für mich richtig lohnt! Spieler*innen können sich einige der Games sogar auf die PS4-Konsole herunterladen und auf alle sämtliche Online-Multiplayer-Modi zugreifen. Ihr könnt den Dienst auch einen Monat lang kostenlos testen. Anschließend staffeln sich die Preise von PlayStation Now wie folgt: 1 Monat: 9,99 Euro

3 Monate: 24,99 Euro

