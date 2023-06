Prince of Persia: The Lost Crown – Franchise meldet sich mit Trailer nach 13 Jahren zurück

Auf dem Summer Game Fest wurde gestern ein neues Spiel aus dem „Prince of Persia“-Franchise angekündigt. Dabei handelt es sich nicht wie vermutet um neues Material zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake, sondern um Prince of Persia: The Lost Crown, ein neues 2D-Abenteuer im Metroidvania-Stil.

Prince of Persia: The Lost Crown zeigt sich im Trailer

Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ kehrt man also wieder zu den Ursprüngen der Reihe zurück. Wir spielen den jungen Helden Sargon, der zum Berg Qaf gesendet wird, um den Prinzen zu retten. Dieser Berg ist der Mittelpunkt unseres Abenteuers: Er ist gewohnt persisch angehaucht und voller Geheimnisse sowie persischen Mythen.

Das Entwicklerteam orientiert sich wieder an den Ursprüngen der Spielereihe. Das erste „Prince of Persia“-Spiel erschien bereits im Jahr 1989 für Apple II und wurde von Jordan Mechner entwickelt.

Die Reihe wurde dann erst Jahre später nach zwei Nachfolgern gerebooted mit dem wohl bekanntesten Titel der Reihe „Prince of Persia: The Sands of Time“. Das letzte „Prince of Persia“-Spiel erschien vor 13 Jahren.

Am Ende der Vorschau wurde auch sogleich erwähnt, dass auf der Ubisoft Forward mehr Infos zu dem Spiel nachgereicht werden. Diese findet am kommenden Montag, also am 12. Juni 2023 um 19 Uhr statt. Ihr könnt die Show auf den offiziellen Kanälen von Ubisoft auf Twitch und Youtube verfolgen.

So steht es um ein Releasedatum

Wann erscheint „Prince of Persia: The Lost Crown“? Schon Anfang nächsten Jahres am 18. Januar 2024 wird das Spiel auf der PS5, Xbox X/S, PC, Nintendo Switch und sogar noch für die vorherige Generation PS4 und und Xbox One erscheinen. Entwickelt wird es von Ubisoft Montpellier, die bereits mit Rayman Legends Erfahrung im Genre sammeln konnten.

Wo bleibt das bereits angekündigte „Sands of Time“-Remake? Vor mehr als zwei Jahren wurde bereits ein anderes „Prince of Persia“ angekündigt, zu dem man seitdem nichts mehr gehört hat.

Hier hat Ubisoft im Mai bestätigt, dass sich das Spiel noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, und man somit also vorerst nicht auf weitere Infos hoffen sollte. Aber es scheint so, als wäre man gewillt, der Reihe wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken.