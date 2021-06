Pride Month in Valorant bietet kostenlose Player-Cards und Titel

Der Juni gilt auf internationaler Ebene als Pride Month, in dem die ganze Welt ein Zeichen gegen Hass setzt. Alles steht im Zeichen von Toleranz und Akzeptanz, weshalb die Regenbogenfarben direkt an die LGBTQIA+-Community gerichtet sind, der immer noch mit Vorurteilen begegnet wird. Wenn auch ihr euch für Diversität und den Zusammenhalt aller Menschen aussprechen möchtet, bietet euch Riot Games jetzt eine Chance dazu.

Pride Month in Valorant

Riot möchte, dass ihr Stolz zeigt in Valorant. Deshalb gibt es jetzt 7 kostenlose Pride-Player-Cards und 2 entsprechende Titel.

Und so geht’s: Jeder kann alle Menschen anerkennen und zwar mit den kostenlose Ingame-Items, die ihr euch in „Valorant“ freischalten könnt. Befolgt dazu einfach diese einfachen Schritte.

Klicke auf diesen Link, um zur Webseite zu gelangen. Logge dich mit deinem Account ein. Bei „Enter A Code“ den entsprechenden Code eingeben und diesen bestätigen.

Farbvielfalt im Pride Month. Die Farben stehen für Menschen jeglicher Herkunft, unabhängig vom Aussehen, Geschlecht oder Gesinnung. © Riot Games

Welche Codes kann ich eingeben?

Für die PRIDE PLAYER CARDS

Pride // Rainbow – Code: [PRISMATIC] Pride // Cotton Candy – Code: [COTTONCANDY] Pride // Primary – Code: [PRIMARY] Pride // Galactic – Code: [GALACTIC] Pride // Sunset – Code: [SUNSET] Pride // Twilight – Code: [TWILIGHT] Pride // Sherbet – Code: [SHERBET]

Für die PRIDE TITLES

Proud – Code: [JUBILANT01] Ally – Code: [JUBILANT02]

Wenn ihr eure Codes für die Pride-Player-Cards oder die Titel eingegeben und bestätigt habt, wird das entsprechende Ingame-Objekt eurem Account hinzugefügt und beim nächsten Start könnt ihr sie auswählen. Ihr könnt euch hintereinander alle Cards und Titel aktivieren, wenn ihr das möchtet.

