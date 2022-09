Portal bekommt bald ein RTX-Upgrade von Nvidia spendiert

Portal-Fans werden die Testkammern von Aperture Science in diesem Herbst in einem ganz neuen Licht sehen können, denn Nvidia hat das 15 Jahre alte Spiel mit RTX ausgestattet. Somit wird der gefeierte Plattformer eine aktualisierte Version mit Raytracing-Grafik bekommen.

RTX kommt zu Portal

Jensen Huang, CEO von Nvidia, kündigte vergangenen Dienstag während seiner Nvidia-GTC-Keynote an, dass „Portal“ mit RTX „die Grafik des Klassikers mit vollständigem Raytracing und einer völlig neuen Grafik, die an das Original erinnert, neu interpretieren wird“. Hier könnt ihr euch den Trailer zur neuen Version ansehen:

Was genau „vollständiges Raytracing“ bedeutet, erklärt Nvidia in einem Blogpost damit, dass das Spiel Raytracing für jedes Licht und jegliche Schatten, die es wirft, sowie für indirekte Beleuchtung, globale Beleuchtung, Lichtstreuung durch volumetrische Effekte wie Nebel, Rauch und Reflexionen auf Basis von Materialien wie Metalloberflächen verwenden wird. Mehr Details dazu sind im Blogpost zu finden.

Das Tool für alle: RTX Remix

Das Hauseigene Team der Lightspeed Studios hat „Portal mit RTX“ entwickelt und dabei auf die vorherigen Erfahrungen vom Hinzufügen von Raytracing zu „Quake 2“ und Minecraft aufgebaut. Lightspeed verwendete diesmal ein neues Tool, Nvidia RTX Remix, welches in Zukunft für die Öffentlichkeit freigegeben werden wird.

Nvidia beschrieb RTX Remix als eine „Modding-Plattform“, die „Raytracing mit nur wenigen Klicks hinzufügen kann und Moddern die Werkzeuge an die Hand gibt, um ambitionierte Remaster zu erstellen, sogar für Spiele, die zuvor nicht modifizierbar waren“.

Wann kommt Portal mit RTX?

Die Veröffentlichung von „Portal mit RTX“ ist für November dieses Jahres geplant. 15 Jahre nach dem Erscheinen des Originalspiels und im selben Monat, in dem die RTX 4080 auf den Markt kommen soll. Die neue „Portal“-Version ist zum Teil als Showcase für die neuen Grafikkarten der GeForce RTX 40-Serie gedacht, die Nvidia ebenfalls am Dienstag angekündigt hat.

Nvidia kündigte an, dass „Portal“ mit RTX als kostenloser Download-Inhalt für alle erhältlich sein wird, die bereits das ursprüngliche Spiel besitzen. Es gibt auch schon eine Steam-Seite für „Portal mit RTX“. In der Inhaltsbeschreibung steht, dass „Portal mit RTX mit allen Raytracing-fähigen GPUs kompatibel“ sein wird. Was bedeutet, dass die Nutzung der „Mod“ nicht nur auf Nvidia-GPUs beschränkt sein wird.