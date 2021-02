Pokémon Presents: Livestream mit neuen Game-Reveals für Freitag angekündigt

The Pokémon Company hat soeben eine neue Pokémon Presents-Ausgabe angekündigt. Schon morgen bekommen wir einen Livestream zu sehen, der sich rund um neue Games der kultigen Taschenmonster befasst.

Neuankündigungen im Pokémon Presents-Livestram am Freitag

An diesem Samstag, den 27. Februar, jährt sich der Pokémon Day, der Jubiläumstag der Pokémon-Reihe, an dem die allerersten Editionen „Rot und Grün“ in Japan erschienen sind – und etwas später als „Rote und Blaue Edition“ im Rest der Welt das Pokémon-Fieber auslösten.

TPC feiert diesen Tag generell Jahr für Jahr: So gibt es an diesem Wochenende zum Beispiel ein virtuelles Konzert von Post Malone zu diesem Anlass. Mit Neuankündigungen aus der Pokémon-Welt hält sich der Publisher ebenfalls nicht zurück, wenn es um den Pokémon-Geburtstag geht.

Heute wurde eine neue Pokémon Presents-Ausgabe angekündigt! Der Livestream, der ähnlich wie eine Nintendo Direct aufgebaut ist, wird schon morgen gezeigt.

Am morgigen Freitag, dem 26. Februar, wird um 16:00 Uhr (MEZ) eine Videopräsentation von Pokémon Presents auf dem offiziellen deutschen YouTube-Kanal von Pokémon gezeigt.



Wann kommt der Livestream? Am Freitag, den 26. Februar 2021 um 16 Uhr deutscher Zeit.

Wie lange dauert der Livestream? Rund 20 Minuten.

Was wird gezeigt? Wir dürfen die ein oder andere Neuankündigung erwarten, immerhin fehlt noch ein obligatorisches, großes Pokémon-Spiel für diesen Herbst. Zudem werden bestimmt auch weitere Infos zu bereits bekannten Titeln wie New Pokémon Snap enthüllt, das am 30. April 2021 für die Nintendo Switch erscheint. Neue Details zu Pokémon Unite sind ebenfalls wahrscheinlich.

Es gibt bereits „Let’s Go“-Gerüchte

Derzeit gehen viele Fans davon aus, dass uns neue Pokémon Let’s Go-Ableger erwarten. Beim Countdown zum Pokémon Day auf Social Media nutzte TPC die Phrase „Let’s go, Sinnoh“. Ob uns ein „Diamant/Perl“-Remake im „Let’s Go“-Stil erwartet?