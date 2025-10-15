Pokémon Legends: Z-A Vorbestellungen storniert – War der Plüschbonus schuld?

Es gibt aufregende Neuigkeiten in der Welt der Pokémon-Spiele, doch nicht alle sind positiv. Pokémon Legends: Z-A, der sehnlichst erwartete Nachfolger zu Pokémon Legends: Arceus, steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 16. Oktober 2025. Leider erleben einige von euch eine Enttäuschung, da Vorbestellungen ohne Erklärung storniert wurden.

Unklare Stornierungen bei Vorbestellungen

Warum wurden die Vorbestellungen storniert? Einige Pokémon-Fans haben berichtet, dass ihre Vorbestellungen für Pokémon Legends: Z-A von der Pokémon Center Online-Store storniert wurden. Diese Stornierungen betreffen sowohl die Standardversion Switch 1 als auch die teurere Switch 2 Edition des Spiels. Auffällig ist, dass die betroffenen Bestellungen oft mit einem Pokémon-Plüsch als Bonus verbunden waren, was darauf hindeuten könnte, dass das Problem mit diesem spezifischen Vorbestellungsbonus zusammenhängt.

Einige Spieler haben sich an den Support des Pokémon Centers gewandt, um Klarheit zu schaffen, jedoch ohne Erfolg. Eine mögliche Erklärung könnte ein Problem mit der Zahlungsautorisierung sein, obwohl bei einigen Kunden bereits der korrekte Betrag abgebucht wurde. Andere spekulieren, dass mehr Plüschtiere verkauft wurden, als tatsächlich auf Lager waren.

Rückblick auf frühere Probleme

Hat das Pokémon Center in der Vergangenheit ähnliche Probleme gehabt? Dies ist nicht das erste Mal, dass das Pokémon Center Schwierigkeiten mit Vorbestellungen hat. Anfang 2025 wurden einige Vorbestellungen der Pokémon TCG Destined Rivals storniert, nachdem hohe Nachfrage zu langen Wartezeiten und Website-Abstürzen führte.

Die aktuellen Stornierungen haben einige von euch verunsichert, obwohl der Bestellstatus bei manchen noch als „erhalten“ angezeigt wird. Dies könnte Hoffnung geben, dass die Bestellungen letztendlich doch noch erfüllt werden, auch wenn eine offizielle Erklärung noch aussteht.

Spannung um Pokémon Legends: Z-A

Was macht Pokémon Legends: Z-A so besonders? Pokémon Legends: Z-A wird von Game Freak entwickelt und ist Teil der achten Generation der Pokémon-Videospielserie. Es ist ein Action-Rollenspiel, das sich auf die Erkundung verschiedener offener Gebiete konzentriert. Das Spiel hat im Vorfeld bereits positive Rückmeldungen erhalten und übertrifft in frühen Bewertungen sogar Digimon Story: Time Stranger.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung hoffen viele von euch, dass die aktuellen Probleme schnell gelöst werden, damit ihr die Abenteuer in der Welt von Pokémon Legends: Z-A ungestört genießen könnt.

Deine Meinung ist gefragt

Wie stehst du zu den aktuellen Stornierungen der Vorbestellungen? Hast du selbst Erfahrungen damit gemacht oder bist du gespannt auf die Veröffentlichung von Pokémon Legends: Z-A? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren!