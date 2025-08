Pokémon Go Herbst 2025 – Neue Community Days und Mega-Entwicklungen!

Der Herbst 2025 steht vor der Tür und mit ihm eine neue Saison in Pokémon Go. Niantic hat offiziell die Termine für die kommenden Community Day-Events bekanntgegeben, die im September beginnen. Interessanterweise bleibt uns die genaue Ankündigung der thematischen Ausrichtung und neuer Pokémon noch einige Wochen vorenthalten. Dennoch sind die Termine für die Community Days bereits festgelegt, was eine Vorfreude bei vielen Fans weckt.

Community Day-Termine im Herbst

Welche Termine sind für die Community Days geplant? Die Community Days für diesen Herbst sind auf die folgenden Sonntage terminiert: 14. September, 12. Oktober und 30. November 2025. Insbesondere das Event im November verspricht spannend zu werden, da Rookies die Bühne betreten wird. Obwohl die genauen Uhrzeiten dieser Events nicht bekannt gegeben wurden, ist es wahrscheinlich, dass sie wie gewohnt von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit stattfinden.

Ein bemerkenswerter Punkt ist, dass Niantic diesmal nur drei Community Day-Events geplant hat, was bedeutet, dass wir frühestens im Winter mit einem Community Day Classic rechnen können. Das lässt Raum für Spekulationen, welche Pokémon im Fokus stehen könnten. Wird es neue Entwicklungen geben oder bleibt alles beim Alten?

Weitere Events im Herbst

Welche anderen Events sind geplant? Neben den Community Days hat Niantic auch eine Reihe von weiteren spannenden Events angekündigt. Vom 7. September bis zum 30. November 2025 gibt es eine Vielzahl von Raid Days, Max Battles und Shadow Raids. Hier die wichtigsten Termine im Überblick:

Sonntag, 7. September: Raid Day

Samstag und Sonntag, 20. und 21. September: Shadow Raid Wochenende

Sonntag, 28. September: Raid Day

Samstag, 4. Oktober: Raid Day

Samstag, 18. Oktober: Raid Day

Samstag, 1. November: Max Battle Day

Freitag bis Montag, 21. bis 24. November: Max Battle Wochenende

Samstag und Sonntag, 29. und 30. November: Max Battle Wochenende

Der aktuelle Pokémon Go Zyklus wird mit einem Max Finale Event enden. Überraschend ist, dass trotz des Namens keine Abkehr von den Max Battles zu erwarten ist. Im Gegenteil, besonders im November scheinen diese Battles im Fokus zu stehen. Was könnte Niantic hier für große Pläne haben?

Ausblick auf die neue Saison

Was erwartet uns in der neuen Pokémon Go Saison? Während konkrete Details zur neuen Saison noch ausstehen, gibt es Vermutungen über mögliche Verknüpfungen mit Pokémon Legends: Z-A. Das Spiel soll am 16. Oktober 2025 erscheinen und könnte ähnlich wie bei vorherigen Titeln in Pokémon Go integriert werden. Eine Einführung neuer Mega-Entwicklungen, wie Mega-Dragoran, wäre durchaus denkbar.

Zusätzlich deutet die jüngste Jubiläumskunst des Spiels darauf hin, dass Paradox-Pokémon bald ihren Weg ins Spiel finden könnten. Diese neuen Elemente könnten frischen Wind und viele neue Herausforderungen ins Spiel bringen.

Welche Pokémon wünschst du dir für einen Community Day? Welche Erwartungen hast du an die neue Pokémon Go Saison? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!