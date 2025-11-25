Pokémon GO bringt Meisterball zurück – Exklusiv in Kostbare Pfade-Saison 2025

Die kommende Saison von Pokémon GO, genannt „Kostbare Pfade“, bietet dir die Möglichkeit, erneut einen Meisterball zu ergattern. Diese Saison beginnt am 2. Dezember 2025 um 10 Uhr Ortszeit. Der Meisterball ist eines der begehrtesten Items im Spiel, da er garantiert jeden Pokémon-Fang erfolgreich macht. Seit dem Start von Pokémon GO im Juli 2016 wurde der Meisterball nur wenige Male angeboten, was seine Seltenheit und Bedeutung unterstreicht.

Neue Funktionen der Kostbare Pfade-Saison

Welche neuen Features gibt es? Die Saison bringt nicht nur den Meisterball zurück, sondern auch eine Vielzahl anderer spannender Features. Darunter sind spezielle Forschungsaufgaben, bei denen du wertvolle Belohnungen erhalten kannst. Zudem erwarten dich winterliche Varianten von Pokémon wie Mogelbaum und Wattzapf, sowie die Verfügbarkeit von Kleptifux und Krawell. Auch Gigadynamax-Mauzi und Dynamax-Kicklee und -Nockchan werden in Pokémon GO Max Raid-Kämpfen auftauchen.

Für Wettbewerbsfreunde kehrt die GO-Kampfliga zurück, und Sammler können eine neue Auswahl an winterlichen Stickern durch das Drehen von PokéStops, das Öffnen von Geschenken oder den Kauf im In-Game-Shop erwerben. Diese Features erweitern das Spielerlebnis und bieten dir neue Herausforderungen und Belohnungen.

Der Weg zum Meisterball

Wie erhältst du den Meisterball? Der Erwerb eines Meisterballs in dieser Saison ist mit besonderen Meisterwerk-Forschungsaufgaben verbunden. Um diese Aufgaben freizuschalten, musst du 7,99 Euro aufwenden. Der Kauf allein garantiert dir jedoch nicht automatisch einen Meisterball. Vielmehr musst du eine Reihe von Aufgaben erledigen, die das Fangen von hunderten verschiedenen Pokémon, das Ausbrüten von Eiern und die Nutzung von Beeren umfassen können.

Diese Aufgaben sind eine Herausforderung, aber auch eine Gelegenheit, deine Fähigkeiten als Pokémon-Trainer zu testen und zu verbessern. Die genauen Details der Aufgaben sind bisher nicht offiziell bekannt, aber es ist zu erwarten, dass sie an vorherige Meisterwerk-Forschungsaufgaben angelehnt sind.

Winterliche Festlichkeiten und Events

Was erwartet dich in der Winterzeit? Neben den oben genannten Features bietet die Kostbare Pfade-Saison auch saisonale Boni und Deals im Webstore. Die Community Days werden wiederkehren und es gibt eine neue GO-Pass Fortschrittsleiste. Alle diese Elemente sind darauf ausgelegt, dein Spielerlebnis zu bereichern und dir während der kalten Monate Unterhaltung zu bieten.

Die Kombination aus festlichen Events und der Möglichkeit, einen Meisterball zu erhalten, macht diese Saison zu einer besonders aufregenden Zeit für Pokémon GO-Spieler. Es bleibt spannend, was die Entwickler von Niantic für die Zukunft des Spiels noch in petto haben.

