Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: So sehen die Remakes im Vergleich zum Original aus

© The Pokémon Company

© The Pokémon Company

Am letzten Freitag wurden die Remakes zu Pokémon Diamant und Perl angekündigt, wodurch die vierte Generation ihren Weg auf die Nintendo Switch findet. Wie es dabei üblich ist, haben die Spiele auch grafisch ein neues Gewand bekommen, welches jedoch nicht allen Fans zusagt.

In einem YouTube-Video hat der Kanal GameXplain nun einige Szenen der Remakes mit den Pendants aus den alten Editionen verglichen.

Aus Pixeln wird Chibi

Der Pixel-Look von „Pokémon Diamant und Perl“ wird in den Remakes durch einen Chibi-Stil ersetzt, wodurch die Charaktere etwas zusammengestaucht wirken. Ansonsten hat man sich stark am originalen Aufbau orientiert, sowohl Gebäude, einzelne Blumen als auch NPCs findet man an den altbekannten Plätzen wieder.

Deutlich dazugewonnen haben die ehemals statischen Kämpfe, die sich nun dynamischer gestalten. Wie schon in den letzten Generationen befindet man sich im Kampf draußen im Grünen, auch die Trainer erreichen hier wieder menschliche Proportionen.

Im Kampf ändert sich zwischendurch die Perspektive, sodass man mal aus der altbekannten Position und mal aus dem Blickwinkel des gegnerischen Monsters auf das Geschehen gucken kann.

Kleine Unterschiede in Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle

An einigen Stellen lässt sich Liebe zum Detail finden. Beispielsweise gibt es jetzt statt einer Nintendo Wii eine Switch im Zimmer des Protagonisten. Außerdem wurden die Texturen der Böden und Fassaden verbessert, sodass insgesamt mehr Details zu erkennen sind. Deutlich sichtbare Fußstapfen im Schnee und realistische Wasserbewegungen runden das Ganze ab.

© The Pokémon Company

Ob man den neuen Chibi-Look gut findet oder lieber einen anderen Stil gehabt hätte, ist sicherlich Geschmackssache. Überraschend kommt diese Entscheidung trotzdem, denn sowohl die „Let’s Go“-Spiele als auch die Remakes der dritten Generation setzten auf einen realistischeren Stil.

Die Entwickler haben sich allerdings sichtbar Mühe gegeben, Sinnoh so originalgetreu wie möglich darzustellen. Ein besonderer NPC, der im Trailer der Remakes zu sehen ist, lässt übrigens vermuten, dass exklusive Inhalte aus der Platin-Edition enthalten sind.