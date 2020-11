Ein bisschen mehr als eine Woche noch, dann erscheint Sonys Next-Gen-Konsole, die PS5, in Deutschland und lässt Gamer-Träume wahr werden. Zumindest für jene unter euch, die trotz des Preorder-Desasters noch ein Gerät abstauben konnten oder sich zutrauen, am Veröffentlichungstag am 19. November 2020 eine der begehrten Konsolen im Onlineshop des Elektrogeschäfts ihres Vertrauens ergattern zu können.

Schließlich soll es aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 keine Geräte in den Läden selbst geben. Stattdessen müssen sich Kauflustige die Playstation 5 online bestellen und entweder liefern lassen oder vor Ort selbst abholen. Ob das reibungslos vonstatten gehen wird, möchten bereits jetzt viele Insider und Experten bezweifeln, weswegen die folgende News vielleicht erst in einigen Wochen oder sogar Monaten für manch einen von euch spannend wird, wenn es wieder neues Kontingent in Sachen Next-Gen von Sony gibt.

So oder so gab es seit der offiziellen Ankündigung der Playstation 5 und ihrer Accessoires viele Beschwerden von Fans in einschlägigen Foren, der neue, weiße DualSense-Controller sei einfach zu schlicht und langweilig. Kein Wunder also, dass schnell viele Modder angekündigt haben, ihre eigenen Designs zum Start der PS5 zum Verkauf anzubieten. Ein Team von Designern hat diese Ankündigung nun wahr gemacht und zwar die Jungs und Mädels von LaZa Modz.

LaZa Modz sind keine Neulinge auf dem Gebiet und designen bereits Controller seit den Tagen der Xbox 360. Doch jetzt wagen sie den Sprung auf die Next-Gen und bieten seit wenigen Tagen ihren ersten individualisierten PS5-Controller an und zwar im Design von Dragon Ball Z. Der Controller kommt im typischen Orange von Son-Gokus Trainingsanzug, mit den passenden blauen Akzenten und natürlich jedem einzelnen der sieben Dragonballs.

Die berühmten Wünsche erfüllenden Kugeln sind sowohl auf den Buttons vertreten als auch an den Seiten des DualSense. Das Touch-Pad zeigt hingegen das Symbol der Schildkrötenschule, die einst von Meister Muten Roshi, auch bekannt als Herr der Schildkröten, gegründet wurde und in der Protagonist Son-Goku sein ewig währendes Training hin zum stärksten Kämpfer in allen Universen begonnen hat.

PS5: Dragon Ball-Controller lässt sich was kosten

Wer nun Interesse bekommen hat und sich diesen Custom-Controller sichern möchte, kann ihn auf der Homepage von LaZa Modz seit wenigen Tagen bestellen, doch günstig ist er nicht. Bereits die Standardversion des DualSense kostet gute 69,99 Euro, doch die Dragon Ball-Variante lässt sich ganze 179,99 US-Dollar kosten, also umgerechnet knapp 150,- Euro.

©Sony Corporation/LaZa Modz LLC.

Der stolze Preis kommt jedoch nicht von ungefähr, denn LaZa Modz haben erheblichen Aufwand betrieben, um einen solchen Controller zu erschaffen. Das Gerät musste auseinandergenommen und wieder Stück für Stück zusammengesetzt werden, ganz abgesehen von der aufwändigen Arbeit mit der Lackierung. Nichtsdestoweniger gibt es sicherlich einige Käufer der PS5, die mit der Konsole an sich schon mehr als genug Geld ausgegeben haben und nicht noch extra solch einen teuren Controller brauchen.