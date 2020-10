Xbox Series X und Playstation 5: Lieferengpässe bis ins Jahr 2021 in Aussicht

Noch immer erholt sich manch ein Fan von Microsofts Xbox Series X oder Sonys Playstation 5 von dem Umstand, dass die beiden Next-Gen-Konsolen bereits nach wenigen Momenten im Vorverkauf vergriffen waren, da kommt auch schon die nächste unangenehme Nachricht. Diese geht von der NDP Group aus, einem US-amerikanischen Marktforschungsinstitut mit Hauptsitz in Port Washington, New York.

Xbox Series X und Playstation 5: Engpässe bis 2021?

Für alle, die gerne auf der heimischen Couch, dem Sessel, einem Sitzsack oder auch auf dem Boden sitzen und auf ihrer Konsole ein paar Stunden totschlagen, ist die neue Konsolengeneration, die noch diesen November auf den Markt kommt, auf die eine oder andere Weise ein absoluter Pflichtkauf. Nur leider hat in den Wirren der Vorverkäufe der Xbox Series X und der Playstation 5 nicht jeder ein Gerät ergattern können und wie es nun ausschaut, steht manch einer noch bis ins nächste Jahr mit leeren Händen da.

Das einst als National Purchase Diary bekannte Unternehmen hat sich eingehend mit dem kommenden Weihnachtsgeschäft in den USA beschäftigt und ist wenig überraschend zu der Annahme gekommen, dass die Series X und die PS5 zu den begehrtesten Geschenken in diesem Jahr gehören werden. Das Interesse an den Next-Gen-Konsolen soll so groß sein, dass Käufer mit Lieferengpässen bis in das neue Jahr hinein rechnen müssen.

Dieses sicherlich sehr ärgerliche Szenario wurde bereits von anderen, unabhängigen Analysten als sehr realistisch eingestuft. Auch wenn Sony und Microsoft mit diesem Umstand sicherlich sehr gut leben können, vor allen Dingen deswegen, weil sie zusätzlich davon ausgehen, dass die aktuelle Konsolengeneration davon profitieren wird, dass die Playstation 5 und die Xbox Series X so schwer zu ergattern sein werden.

Engpässe kurbeln Verkäufe der alten Konsolen an

So wird ein Szenario als sehr wahrscheinlich eingestuft, in welchem Kunden, die kein Gerät der neuen Generation erwerben können, stattdessen verstärkt zu PS4- und Xbox-One-Titeln greifen werden, um die Wartezeit bis zum Kauf einer Next-Generation-Konsole zu überbrücken. Verstärkt wird diese Annahme dadurch, dass beide Konsolen zumindest mehr oder weniger abwärtskompatibel sind, es also möglich ist, erworbene Spiele später auf der neuen Konsole zu spielen.

Die Analysten sind außerdem davon überzeugt, dass die alten Konsolen, also die Playstation 4 und die Xbox One, auch im diesjährigen Weihnachtsgeschäft in sehr hohen Zahlen verkauft werden, da die beiden Systeme in den kommenden Wochen so günstig wie nie zuvor sein dürften. Abschließend besagt die Analyse der NDP Group, dass sich Call of Duty: Black Ops Cold War wohl zum erfolgreichsten Titel des US-Jahres 2020 entwickeln wird.

Die Marktforscher geben in ihrem Bericht übrigens an, dass neue Konsolen, mehr Spieler, ein größeres Spielerengagement und eine größere Vielfalt an Titeln und Diensten Hand in Hand mit anderen Faktoren dafür sorgen werden, dass Videospiele im diesjährigen Weihnachtsgeschäft starken Rückenwind erfahren.

Es gehe laut NDP nicht so sehr darum, ob der US-amerikanische Videospielmarkt im diesjährigen Weihnachtsgeschäft einen neuen Umsatzrekord aufstellen wird, sondern vielmehr darum, wie hoch der neue Rekord ausfallen wird.

Microsofts Xbox Series X und ihre kleine Schwester, die Xbox Series S, erscheinen weltweit am 10. November 2020. Die Playstation 5 von Sony folgt am 12. November 2020 in Nordamerika und am 19. November 2020 in Europa.

