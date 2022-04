Heute, am 12. April 2022 um 10:30 Uhr, startet Sony den Verkauf von weiteren PlayStation 5-Konsolen via PlayStation Direct. Dazu wurde an einige PSN-Nutzer Einladungen herausgeschickt, die einen individuellen Link zu PlayStation Direct enthalten. Aber auch, wenn ihr keine Einladung erhalten haben, habt ihr die Chance eine Konsole zu ergattern.

PlayStation 5-Drop: Das müsst ihr beachten

Wenn ihr eine Konsole kaufen wollt, müsst ihr auch mit einer Einladung einiges beachten. Legt euch am Besten schonmal ein paar Dinge parat, damit beim Bezahlen nichts fehlt. Wir erklären euch was ihr braucht:

Die Teilnahme ist erstmal nur möglich, wenn ihr gestern Nachmittag eine E-Mail mit einer Einladung erhalten habt. Diese wurde an die E-Mail-Adresse geschickt, mit der ihr euch bei PSN angemeldet habt.

erhalten habt. Diese wurde an die E-Mail-Adresse geschickt, mit der ihr euch habt. Ihr müsst über den individuellen Link aus der E-Mail auf PlayStation Direct zugreifen.

aus der E-Mail auf PlayStation Direct zugreifen. Im Shop könnt ihr nur mit Kreditkarte (Visa oder Mastercard) bezahlen. Andere Zahlungsmethoden sind nicht möglich.

(Visa oder Mastercard) bezahlen. Andere Zahlungsmethoden sind nicht möglich. Es gibt keine Garantie, dass ihr eine Konsole bekommt. Auch mit personalisiertem Link müsst ihr schnell sein, die Geräte werden schnell vergriffen sein.

Keine Einladung? Nicht die Hoffnung verlieren!

An alle, die keine Einladung bekommen haben: Es gibt eine Möglichkeit, wie auch ihr an eine der heiß begehrten Konsolen kommen könnt. Sony hat bisher fast immer im Anschluss an die Aktion einen offenen Verkauf gestartet. So kann jeder versuchen eine PS5 zu ergattern, egal ob mit oder ohne offizielle E-Mail.

Falls das diesmal auch so sein wird, müsst ihr aber auch dann schnell sein. Die Seite zum offenen Verkauf verlinken wir euch hier.

Solltet ihr es nicht geschafft haben ein PlayStation 5 zu bekommen, könnt ihr gerne auf unserem Discord-Server vorbeischauen. Dort haben wir einen extra Kanal eingerichtet, über den wir euch über weitere Aktionen auf dem Laufenden halten.