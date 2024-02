Palworld: Mein bestes Reittier ist ein echter Geheimtipp – Lösung

In Palworld gibt es ziemlich viele Reittiere, die wir schon sehr früh im Game freischalten können. Doch die meisten davon sind erst einmal nicht sonderlich spielenswert. Sie sind buchstäblich ziemlich lahm und überaus langweilig. Nicht wahr?

Die Frage lautet also: Welches Gefährt lohnt sich wirklich und ist es wert gefangen zu werden, wenn wir mal ehrlich sind und genauer hinsehen?

Wenn ihr an der richtigen Stelle sucht, kommt ihr schon sehr früh an ein äußerst starkes Reittier, das ich euch an dieser Stelle präsentieren möchte.

Ich habe euch in dieser Lösung deshalb einen kleinen Tipp vorbereitet, der euch einen Mitstreiter präsentiert, den ihr euch unbedingt ansehen solltet. Dieses Reittier zählt nicht ohne Grund zu meinen absoluten Lieblingen und ich erkläre euch, warum das so ist.

Alles zum Thema Reittiere in Palworld

Wieso sich dieses Pal besonders für eure Reise eignet, liegt klar auf der Hand. Es ist so schnell wie der Blitz und kann schon früh im Spiel gefangen werden. Ihr werdet es lieben, so viel kann ich euch versichern!

Doch noch eine Sache vorab: Falls ihr noch gar keine Ahnung von Reittieren in Palworld habt, schaut unbedingt hier in unseren Guide für Anfänger. Hier erfahrt ihr auch, wie ihr ein Reittier fangt und was ihr zum dem Start erst einmal beim Reiten beachten solltet.

Palworld: Erstklassiges Reittier fürs Early Game?!

Das besagte Reittier trägt den Namen Fenglope. Es ist viel schneller als viele anderen Reittiere und hat obendrein einen geisteskranken Double-Jump, mit dem ihr fast jede Klippe hochspringt.

Um ehrlich zu sein, macht mir dieses Reittier sogar noch mehr Spaß als die meisten Flug-Mounts. Aber wie kann das sein? Ist Fliegen nicht das Größte aller Dinge? Na ja, es geht, wenn wir den Spaßfaktor betrachten.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Mit Fenglope könnt ihr zwar nur als „Reittier“ und nicht als Flugtier verwenden, doch dafür ist es durch die besagte Schnelligkeit und dem echt üblen Jump einfach sehr spaßig. Der erste Sprung ist schon sehr hoch und kann dank Double-Jump verdoppelt werden. Es fühlt sich fast so an, als würde ich fliegen. Und doch ist es irgendwie schön, dass man sich an Land so schnell bewegen kann.

Die meisten Klippen sind mit Fenglope wirklich kein Problem und Fliegen wird oft zur Nebensache, da ich eh am Boden nach Items suche oder Pals farme.

Fenglope früh im Spiel freischalten, so gehts!

Die Sache hat einen kleinen Haken: Fenglope finden wir eigentlich nur in dem nachfolgenden Habitat. An dem nachfolgenden Ort im Südosten der Weltkarte im Vulkangebiet wirst du fündig und das Pal ist um Level 36 herum eingestuft.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Aber was heißt denn jetzt das Eigentlich? Das heißt, es gibt eine kleine Ausnahme!

Wir können Fenglope schon mit rund Level 20 im Early Game freischalten und es sogar ab Level 26 reiten, denn dieses Pal gibt es auch als Boss-Pal und dieser Boss ist viel schwächer als das normale Pendant.

Das unterscheidet Fenglope auch von vielen besseren Flug-Mounts. Ihr könnt damit sehr früh im Spiel durch die Lande sausen, während die wirklich guten Flug-Mounts erst im Lategame präsent sind.

Die Bosskonfrontation findet ihr an der nachfolgenden Stelle auf unserer Karte.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Spawnt bei den Minen am Wasserfall und lauft gen Südwesten. Aber Vorsicht! Jetzt nicht auf den Berg, denn unser gesuchter Fenglope-Boss versteckt sich in dem Berg. Den Eingang in den Berg findet ihr hinter dem Wasserfall, an dem nachts diese Fackeln zu sehen sind.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Der Wasserfall ist exakt südwestlich von dem besagten Spawnpunkt. Folgt dem Wasserfall nach unten zum Fluss und lauft an dieser Stelle in den Berg hinein. Ganz am Ende findet ihr den Fenglope-Boss.

Fenglope fangen und Sattel anfertigen!

Wenn ihr euch Fenglope stellen möchtet, solltet ihr lediglich darauf achten, dass es sich hierbei um ein Neutral-Pal handelt, auch wenn es wie ein Wasser-Pal aussieht. Ihr könnt es also mit jedem Pal besiegen, das ihr im Team habt.

Und vielleicht habt ihr ja ein paar schlagkräftige Argumente in eurem Arsenal? Die Pistole oder Muskete wäre ebenfalls ganz hilfreich.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wie kann ich auf Fenglope reiten? Verwendet eine Giga-Sphäre zum Einfangen des Pals, damit es euch nicht durch die Lappen geht. Und schließlich bleibt dann nur noch die Aktivierung der Reitmechanik übrig. Dies gelingt euch, indem ihr einen entsprechenden Sattel herstellt.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Sattel für Fenglope: Für den Sattel, den ihr extra für Fenglope anfertigen müsst, bedarf es erst einmal Stufe 26 und dann könnt ihr die entsprechende Technologie freischalten.

Wenn ihr das getan habt, lauft in die Basis und bastelt den Sattel mit den nachfolgenden Rohstoffen:

30x Leder

30x Fasern

20x Metallbarren

20x Stoff

40x Paldium-Bruchstück

Zugegeben, das sind eine Menge Rohstoffe, die wir in den Sattel investieren müssen. Aber nicht vergessen, dass es sich wirklich lohnt! Denn Fenglope ist wirklich ein ausgezeichnetes Reittier, das viele andere in den Schatten stellt.

Fandet ihr die Lösung nützlich? Falls ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt, könnte euch unsere Komplettlösung zu Palworld behilflich sein. Wir haben hier viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reiseweiterhelfen dürften.

