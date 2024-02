Palworld: Anubis züchten und früh im Spiel bekommen, so gehts! – Lösung

Der Pal Anubis ist eigentlich ein Lategame-Boss in Palworld, dem ihr erst um Level 45 – 50 rum bekämpfen und besiegen könnt. Doch es gibt einen Trick, wie ihr ihn schon früher im Spiel erhaltet und das ist der Weg über die eigene Zuchtfarm.

In dieser Lösung erklären wir euch, wie ihr vorgehen müsst, um Anubis unter Garantie zu züchten. Wenn ihr die nachfolgenden Schritte beachtet, werdet ihr Anubis in Windeseile als euren eigenen Pal begrüßen dürfen. Und das schon im Early Game, versprochen!

Baut eine Zuchtfarm in Palworld

Zunächst einmal benötigen wir dafür eine ganz normale Zuchtfarm. Wenn ihr diese schon gebaut habt, könnt ihr diesen Abschnitt überspringen und beim nächsten Kapitel weiterlesen.

Um eine Zuchtfarm bauen zu können, müsst ihr Level 19 erreichen. Schaltet dann die Technologie im entsprechenden Technikreiter frei.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Die Zuchtfarm benötigt folgende Items, die ihr mit diesen Rohstoffen in eurer Basis errichten könnt:

100x Holz

20x Stein

50x Fasern

Die Grundzutat zum Brüten: Torten!

Um die Zuchtfarm überhaupt erst in Betrieb nehmen zu können, müsst ihr euch jetzt Gedanken um die Versorgung mit Torten machen. Klingt merkwürdig, ist in Palworld aber eine Voraussetzung, damit die Pal überhaupt erst loslegen mit dem Liebe machen, sozusagen.

Wir müssen eine Torte backen und dafür benötigen wir fünf verschiedene Zutaten. Es ergibt durchaus Sinn, diese Items in eurer Basis weiden zu lassen, da das Sammeln dieser Ressourcen für eine einzige Torte schon viel zu lange dauern würde.

Deshalb kann man diese lieber auf der Weide farmen, da die Pals so nach und nach neue Items fallenlassen.

Fangt also die nachfolgenden Pals und stellt sie auf eurer Weide ab, damit der Nachschub für eure Torten gesichert ist.

Chikipi für die Eier

Den Anfang macht das Hühnchen-Pal mit dem Namen Chikipi. Dieses findet ihr in jedem der verschiedenen Startgebiete und wahrscheinlich habt ihr es auch schon gesehen? Trotzdem binden wir euch hier noch einmal das gesamte Habitat von Chikipi ein, damit auch nichts schief gehen kann!

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Chikipi sorgt dafür, dass eure Torte die nötige Menge an Eiern bekommt. Wenn ihr eines gefangen habt, stellt ihr es in eurer Basis zum Weiden ab.

Mozzarina für die Milch

Um an die köstliche Milch für eine Torte heranzukommen, benötigt ihr ein Mozzarina. Das Habitat der Pal-Kuh findet ihr hier auf unserem Bild. Reitet oder fliegt zu dieser Stelle und sucht nach der Kuh.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Sie weidet hier eigentlich überall und ist auch nicht schwer zu fangen. Wenn ihr Level 19 seid, wie es die Zuchtfarm benötigt, passt es.

Beegarde für den Honig

Nun benötigen wir ein Pal, das Honig herstellen kann. Dafür eignet sich als einziges Pal die Beegarde. Wir zeigen euch auf diesem Bild, wo ihr die Beegarde findet.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Aber Vorsicht! Diese garstigen Biester haben einen Explosionsangriff, der euch in Sekunden in Stücke fetzen kann. Deshalb müsst ihr hier sehr behutsam vorgehen und so schnell es geht Schaden austeilen und die Beegarde schnell einfangen. Vorsicht ist geboten!

Auch hier wird noch einmal klar, dass wir Anubis zwar im frühen Spiel erhalten, aber einige Voraussetzungen wie das Fangen der Beegarde müssen einfach erfüllt sein. Deshalb solltet ihr mit circa Level 20 gut hinkommen. Aber das ist immer noch sehr früh im Spiel, nicht mal im Midgame.

Mehl aus Weizen herstellen!

Um an Mehl zu kommen, benötigen wir ganz normales Weizen. Das Weizenfeld könnt ihr ab Level 15 freischalten und bauen. Dazu benötigt ihr noch eine Mühle, die das Weizen für euch weiterverarbeitet.

Die ganze Sache hat allerdings einen kleinen Haken. Um ein Weizenfeld bauen zu können, benötigen wir Weizensaat. Aber wo gibt es diese Saat überhaupt?

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Ihr erhaltet die Saat bei dem Pal Flopie. Deshalb solltet ihr ein paar Flopie suchen, ausschalten oder fangen. Diese Saat könnt ihr nicht selber auf der Weide farmen, braucht ihr aber auch gar nicht, denn ein Weizenfeld reicht für die Versorgung mit Weizen respektive Mehl.

Die letzte Zutat: die Beeren

Jetzt kommt es drauf an, wie ihr an ausreichend Beeren gelangen möchtet. Ihr könnt einen Acker bauen und alle Pals in eurer Basis abstellen, die sich mit der Aussaat, dem Bewässern und Sammeln der Beeren beschäftigen können.

Oder alternativ fangt ihr einen etwas größeren Hoppelhasen, der genauso wie die anderen Pals auf der Weide abgestellt werden kann. Hier eignet sich Caprity.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wenn das geschafft ist, habt ihr schon mal einen Großteil der anfänglichen Arbeit erledigt und die Grundvoraussetzung für das Brüten von Anubis erfüllt. Jetzt geht es ans Eingemachte!

Baut jetzt einen Kochtopf, denn an einem Lagerfeuer könnt ihr keine Torte backen. Der Kochtopf erfordert die nachfolgenden Ressourcen:

20x Holz

15x Metallbarren

3x Feuerdrüse

Jetzt könnt ihr nun endlich die Torte backen. Ich weiß, ist echt ein Staatsakt! Für eine einzige Torte benötigt ihr nämlich Folgendes:

5x Mehl

8x Rote Beeren

7x Milch

8x Ei

2x Honig

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wie kann ich ein Anubis züchten?

Mit den Torten im Gepäck geht es jetzt zur Zuchtfarm! Diese könnt ihr dann vorne an der Kiste in die Zuchtfarm legen und das müsst ihr auch, damit die beiden Pals loslegen.

Aber welche Pals brauchen wir denn jetzt, um überhaupt ein Anubis züchten zu können?

Es gibt mehrere Pal-Kombinationen, die ein Anubis ergeben. Zum Beispiel könnt ihr folgende Pals abstellen, die dann gemeinsam ein Zerfurchtes Ei legen: Quivern und Chillet.

Beides sind Pals, die es auch als Bosskonfrontation gibt. Es sind Bosse, klar, aber dafür sind diese Bosse im Low-Level-Bereich angesiedelt. Chillet könnt ihr schon ab Level 11 fangen und Quivern ist Level 23. Regulär findet ihr sie erst später im Spiel. Wir zeigen euch deshalb, wo ihr die beiden Low-Level-Bosse suchen müsst.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr beide Pals eingefangen habt, könnt ihr mit dem Züchten eures Anubis beginnen. Wenn sie das Zerfurchte Ei gelegt haben, müsst ihr es nur noch in einem Brutkasten ausbrüten und das Anubis gehört euch!

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Das sind weitere Kombinationen

Davon ab gibt es noch echt viele weitere Pal-Kombinationen, mit denen ihr ein Anubis züchten und ausbrüten könnt. Hier seht ihr alle Möglichkeiten, wie euch das gelingt.

Schaut am besten, welche Pals ihr schon in eurem Besitz habt und nehmt diese, um ein Anubis auszubrüten. Dann spart ihr euch die Suche und die damit verbundene Arbeit, um schnellstmöglich ein Anubis zu züchten.

Pal Nummer 1 Pal Nummer 2 Penking Bushi Rayhound Nitewing Beakon Eikthyrdeer Pyrin Arsox Katress Mossanda Surfent Incineram Beakon Caprity Quivern Chillet

Fandet ihr die Lösung nützlich? Falls ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt, könnte euch unsere Komplettlösung zu Palworld behilflich sein. Wir haben hier viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reiseweiterhelfen dürften.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!