One Piece Folge 923 enthüllt, wie Eustass Kid seinen Arm verlor

Wie hat Eustass Kid seinen linken Arm verloren? Schon seit geraumer Zeit fragen Fans sich, warum Kid nach dem zweijährigen Zeitsprung einen Arm weniger hat und stattdessen eine selbstgemachte Prothese trägt. Folge 923 des Anime One Piece beantwortet diese Frage nun endlich und die Auflösung könnte manch einen überraschen.

Die neuesten Folgen von One Piece bereiten das Finale des zweiten Akts der Wa No Kuni Arc vor und es ist wenig überraschend, dass Mangaka Eiichiro Oda genauso viele neue Fragen aufwirft, wie er Alte beantwortet. Ganz in diesem Sinne durften wir uns vor Kurzem über die Rückkehr von Eustass Kid freuen, dem Kapitän der Kid-Piratenbande, einer der elf Supernovae und von vielen Fans anerkannter Rivale von Protagonist Monkey D. Ruffy. Nur, dass Kid mittlerweile einen Arm weniger hat …

Wir sprechen eine obligatorische Spoilerwarnung aus!

Wie Eustass Kid seinen Arm verlor

Kaum trafen sich Ruffy und Kid in der Gefangenenmine von Udon wieder, flammte ihre alte Rivalität bereits erneut auf. Doch dieses Mal haben die beiden einen gemeinsamen Feind: Kaiser Kaido, Kapitän der 100-Bestien-Piraten. Wenig überraschend dürfte sein, wie Kid in dieser misslichen Lage endete. Schließlich hat er, obwohl deutlich brutaler und rücksichtsloser in seinem Vorgehen, eine ähnliche Mentalität wie Ruffy, er muss also ständig mit dem Kopf zuerst durch die Wand und lässt lieber Taten sprechen als Worte.

In Folge 923 des Anime haben wir dann auch endlich erfahren, wie der dickköpfige Kid es geschafft hat, seinen linken Arm zu verlieren. Die Gerüchte besagten, dass er sich, genau wie Ruffy, mit Big Mom angelegt hätte und im Kampf gegen die Kaiserin seine Gliedmaße einbüßte. Und obwohl Kid zugegeben hat, dass er in Whole Cake Island, Big Moms Königreich, auf der Suche nach einem speziellen Objekt unbekannter Natur war, hat er dort weder seinen Arm verloren, noch gegen die füllige Kaiserin gekämpft.

Stattdessen sei er mit einem ihrer Generäle aneinandergeraten und hätte es geschafft, diesen schwer zu verletzen und das besagte Objekt an sich zu nehmen. Doch auch bei dieser Konfrontation hat er sich nicht von seinem linken Arm trennen müssen, stattdessen gab es einen weiteren Kampf, auf den der rothaarige Pirat jedoch nicht weiter eingehen wollte. Und zwar hat er seinen Arm im Kampf gegen niemand Geringeres als Shanks eingebüßt, ein weiterer Kaiser der Meere und, wie wir alle wissen, guter Freund von Ruffy.

Es war zwar bereits seit Langem bekannt, dass Kid und seine Allianz geplant hatten, Shanks zu stürzen, doch haben wir nie erfahren, wie es zu diesem Bündnis kam. Nun dürfte klar sein, warum Kid so versessen darauf war, Shanks zu Fall zu bringen. Irgendwann in dem zweijährigen Zeitsprung stellte er sich dem charismatischen Piraten entgegen und verlor dabei nicht nur sein sprichwörtliches Gesicht, sondern auch seinen sehr realen Arm.