One Piece: Episode 1072 begeistert mit Animationen die Fans im Sturm

Die neue Folge zu One Piece ist auf Crunchyroll gelandet und Fans aus Deutschland konnten nun endlich in den Genuss von Episode 1072 kommen. Die Folge führt den Kampf zwischen Ruffy und Kaido weiter, nachdem der Gummimensch Gear 5 erreicht hat.

Schon Folge 1071 war so beliebt, dass sie Crunchyroll in die Knie zwang. Auch Episode 1072 ist das gelungen und wir verraten euch, was Fans an der Folge besonders gefeiert haben.

One Piece: Episode 1072 führt Kampf mit Gear 5 fort

Was passiert in der Folge? Der Kampf zwischen Ruffy und Kaido geht weiter. In der vorherigen Episode sind Ruffys Kräfte zum ersten Mal erwacht und Kaido hatte keine Chance gegen den Gummimenschen.

Die Folge wurde mit vielen Soundeffekten und Zeichenstilen aus Cartoons versehen. In Folge 1072 wurde das etwas heruntergefahren, doch dafür gab es reichlich Action zu sehen, wie ein User auf Twitter zeigt:

Ruffy sammelt Kraft und lässt seinen Körper auf ein Vielfaches wachsen, sodass er den Himmel teilweise bedeckt. Er hat außerdem einige Tricks wie ein Flammenrad als Faustangriff in petto, um Kaido das Leben schwer zu machen.

Trotzdem kann Kaido den ein oder anderen Treffer landen. Doch Ruffy kann sich nach jedem seiner Angriffe wieder aufraffen. Der Kampf zwischen den beiden wird wohl noch einige Folgen dauern, denn ein Sieger ist bislang nicht in Sicht.

Die Folge kam bei den Fans so gut an, dass der Hashtag zur Folge zeitweise sogar in den Trends auf Twitter landete. Für Ruffys Gear 5 gibt es sogar ein eigenes Symbol, bei dem Ruffys Gesicht in seiner neuen Form zu sehen ist.

Unter den Kommentaren fallen Begriffe wie „legendäre Folge“ oder „fantastischer Job“ der Verantwortlichen für die Animation.

Solltet ihr die Folge noch nicht gesehen haben, empfehlen wir euch, die Episode schnellstmöglich nachzuholen. Damit ihr wisst, wie viele Folgen euch noch bis zur aktuellen Episode fehlen, könnt ihr unseren Episoden-Guide nutzen.