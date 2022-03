One Piece bekommt ein eigenes Kartenspiel zum 25. Jubiläum

Während sich die Schöpfer von One Piece an über 490 Millionen verkauften Manga-Exemplaren erfreuen dürfen, ist das Franchise einmal mehr bereit für den nächsten großen Schritt im Popkulturkosmos – wie es scheint.

Dieses Mal ist es ein andersartiger Versuch, die Marke unter die Masse zu bringen. Was nicht heißen muss, dass es kein spannender Versuch werden könnte. Denn die Rede ist nämlich von einem waschechten Kartenspiel. Erwartet uns hier etwa das nächste „Yu-Gi-Oh!“ oder ist es eher etwas für zwischendurch?

One Piece wird 25: zum Geburtstag gibt es ein Kartenspiel

Mit dem Kartenspiel zum 25. Jubiläum von und mit Eiichirō Oda sollen Fans der gesamten Manga- und Anime-Reihe auf ihre Kosten kommen. Es bezieht sich also auf den gesamten Kosmos von „One Piece“, was eine ziemlich große Timeline abdeckt.

Dabei ist das allererste Kartenset allerdings nach dem ersten Arc benannt, also der East Blue Saga. In den vier Starterdecks (jedes widmet sich einer Piratencrew) befinden sich hingegen viele Charaktere, die wir erst sehr viel später in der Timeline zu Gesicht bekommen.

Die Strohhüte

Die schlimmste Generation

100-Bestien-Piratenbande

Sieben Samurai der Meere

Es ist also ein bunter Mix und so kann es gut und gerne sein, dass ihr hier schon sehr früh auf den gefürchteten Piratenkaiser Kaido treffen werdet. Also Vorsicht!

Wichtig ist, dass sich das Spiel von dem bereits bestehenden One Pioece Kizuna Boost unterscheiden soll. Ein Starter soll in Japan rund 990 Yen, also rund 8 Euro kosten. Kartenhüllen werden zusätzlich angeboten. Ein „Romance Dawn“-Boosterpack mit 6 Karten soll 198 Yen, also 1,57 Euro kosten.

Am Ende ist es ein Best-of und es richtet sich an Fans der Reihe. Wie das genau aussieht, müssen wir allerdings noch ein wenig abwarten. Falls ihr euch den Promoclip zum Kartenspiel ansehen möchtet, haben wir euch hier das entsprechende Video eingebunden.

One Piece Card Game, wie es es offiziell lautet, wird laut Bandai im Juli 2022 veröffentlicht. Falls es mehr Infos zum Card Game gibt, erfahrt ihr sie auf PlayCentral.de. Wir sind gespannt, wie das Kartenspiel schließlich bei der Community und den Fans ankommt nach dem Launch.

Was sagt ihr? Findet ihr, dass das eine gute Idee ist für ein Jubiläum oder würdet ihr so etwas niemals zocken? Schreibt es uns gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.

