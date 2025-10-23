No Man’s Sky: Breach-Update bringt verlassene Raumschiffe und gruselige Halloween-Atmosphäre

Die Macher von Hello Games liefern mal wieder ab: Mit dem brandneuen Breach-Update bekommt No Man’s Sky pünktlich zu Halloween eine düstere Erweiterung spendiert, inklusive mysteriöser Sternensysteme, verlassener Weltraumwracks und frischer Expeditionen für Entdeckerinnen und Entdecker.

Ein neues Kapitel im All: Das Breach-Update

Das kostenlose Breach-Update führt die Spieler in die unheimlichsten Ecken des Universums. Inmitten von violett schimmernden Sternensystemen treibt das Wrack der legendären Arcadia-Korvette, das ein rätselhaftes Geheimnis birgt. Wer sich traut, diesen Ort zu betreten, wird mit einer spannenden Mischung aus Erkundung, Gefahr und Belohnung konfrontiert.

Erkundet Weltraumwracks und baut euer Traumschiff

Ein zentrales neues Feature des Updates sind die frei erkundbaren Raumschiffwracks, die nicht nur spektakulär aussehen, sondern auch lohnenswerte Beute versprechen. Durch das Bergen ihrer Trümmerteile lassen sich neue Schiffskomponenten und Bauteile freischalten, darunter seltene Module, leuchtende Flügel und Hochleistungsantriebe im Atlas-Design.

Parallel dazu wurde das Raumschiff-Bausystem überarbeitet. Es bietet nun mehr kreative Freiheit beim Konstruieren und Anpassen eigener Schiffe, von kompakten Jägern bis zu gigantischen Raumschiffstrukturen.

Eine neue Expedition für Entdecker

Mit dem Update startet außerdem eine neue, zeitlich begrenzte Expedition, die Spielerinnen und Spieler an die Grenzen des bekannten Universums führt. In einem verlassenen Sektor gilt es, das Schicksal eines mysteriösen Wracks zu ergründen und seine Geheimnisse zu lüften. Wer diese Mission erfolgreich abschließt, wird nicht nur mit exklusiven Bauplänen, sondern auch mit einzigartigen Schiffsmodulen belohnt.

Die Expedition bringt die Community zusammen: Gemeinsam durchstreifen Spieler die fremdartigen Welten der violetten Systeme mit tiefen Ozeanen, bizarren Landschaften und gewaltigen Gasriesen. Eine perfekte Kulisse für die düstere Atmosphäre rund um Halloween.

Gruselstimmung im Weltraum

Mit Breach taucht No Man’s Sky stärker als je zuvor in die geheimnisvolle Seite des Alls ein. Zwischen gespenstischen Wracks, flackernden Lichtern und düsteren Planeten kommt echtes Halloween-Feeling auf. Das Update liefert außerdem zahlreiche neue kosmetische Anpassungen und Deko-Elemente, mit denen sich Basen und Schiffe im passenden Stil gestalten lassen.

Ein starkes Jahr für Hello Games

In einem Statement bezeichnet das Entwicklerteam das Jahr 2025 als eines der produktivsten seit dem Launch von No Man’s Sky. Nach Updates wie „Voyagers“ oder „Omega“ zeigt sich das Studio stolz auf den stetigen Support des Spiels und verspricht, dass noch mehr Inhalte in Arbeit sind.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Breach-Update ansehen:

Mit dem Breach-Update beweist No Man’s Sky einmal mehr, warum es zu den beständigsten und spannendsten Games seiner Generation gehört. Neue Inhalte, gruselige Atmosphäre und kreative Freiheit beim Schiffsbau machen das Update zu einem Muss für alle Weltraum-Abenteurer – und zu einem gelungenen Start in die Halloween-Saison.