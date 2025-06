Nioh 3 angekündigt – Teste die neue Demo und erlebe Samurai-Action auf PS5

Nioh 3 wurde kürzlich auf der State of Play für die PlayStation 5 angekündigt und bringt frischen Wind in die düstere Samurai-Action-RPG-Serie von Team Ninja. Als Spieler schlüpfst du in die Rolle eines jungen Kriegers, der auf dem Weg ist, der nächste Shogun zu werden. Dabei wirst du in die turbulente Ära des Sengoku-Zeitalters Japans versetzt, wo du gegen die furchterregenden Yokai kämpfst.

Zur Feier dieser Ankündigung ist eine kostenlose, zeitlich begrenzte Demo von Nioh 3 ab sofort bis zum 18. Juni 2025 verfügbar. Diese exklusive Demo für die PlayStation 5 bietet dir die Gelegenheit, die neuen Gameplay-Elemente und die offene Welt des Spiels zu erkunden.

Neue Kampfstile: Samurai und Ninja

Welche neuen Kampfstile erwarten dich in Nioh 3? Nioh 3 führt zwei unterschiedliche Kampfstile ein: den Samurai- und den Ninja-Stil. Der Samurai-Stil bietet ein vertrautes Spielerlebnis mit neuen Aktionen wie der „Kunstbeherrschung“, die deine Kampfkünste stärkt, und „Ablenken“, um gegnerische Angriffe im letzten Moment abzuwehren. Diese Mechaniken sorgen für intensive und tödliche Zweikämpfe.

Der Ninja-Stil hingegen setzt auf Geschwindigkeit und Flexibilität. Mit Techniken wie „Nebel“ und „Ausweichen“ kannst du Gegner täuschen und im letzten Moment ihren Angriffen entkommen. Diese Bewegungen ermöglichen es, deine Feinde aus der Entfernung anzugreifen und vernichtende Angriffe von hinten auszuführen. Spieler können jederzeit zwischen den beiden Stilen wechseln und so die Geschichte mit ihrem bevorzugten Kampfstil erleben.

Eine offene Welt voller Herausforderungen

Was macht die offene Welt von Nioh 3 besonders? Neben den neuen Kampfstilen bietet Nioh 3 eine offene Welt, die es dir ermöglicht, die einzigartigen Konfrontationen der Serie auf spannende Weise zu erleben. In dieser offenen Welt begegnest du furchterregenden Yokai, erkundest geheimnisvolle Dörfer und stellst dich den Herausforderungen des Fegefeuers.

Diese Welt ist nicht nur voller Geheimnisse, sondern auch voller Gefahren. Du wirst spannende und feindselige Umgebungen entdecken, die deine Überlebensfähigkeiten in diesem verfluchten Königreich auf die Probe stellen.

Erlebe die Geschichte der zwei Schwerter

Warum solltest du die Demo von Nioh 3 ausprobieren? Die zeitlich begrenzte Demo von Nioh 3 ist deine Chance, einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen und Feedback zu den neuen Mechaniken zu geben. Team Ninja legt großen Wert auf das Feedback der Spieler und möchte mit deiner Hilfe das definitive Kapitel der Nioh-Reihe schaffen.

Die Demo-Version beinhaltet auch eine Charaktererstellung, die zwar noch in Entwicklung ist, aber bereits einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten bietet, die dir im finalen Spiel zur Verfügung stehen werden. Nutze die Gelegenheit, um die Helden zu erschaffen, die du schon immer in diesem düsteren Action-RPG sehen wolltest.

Details zur Demo und weiteren Inhalten

Die Demo ist ab heute bis zum 18. Juni 2025 verfügbar. Nutze diese Gelegenheit, um die neuen Kampfstile und die offene Welt zu erkunden. Gib dein Feedback über die Umfrage auf der offiziellen Website ab, damit Team Ninja dein Spielerlebnis weiter verbessern kann.

Team Ninja hat bereits angekündigt, dass sie die Charaktererstellung aus dem vorherigen Spiel verbessert haben. In der Demo kannst du erste Eindrücke davon gewinnen und dich auf die fertige Version freuen. Die Entwickler sind gespannt auf das Feedback und die Kreationen der Spieler.

Was denkst du über die neuen Features in Nioh 3? Hinterlasse uns deine Meinung in den Kommentaren und teile deine Erfahrungen mit der Demo!