Nintendo-Update für Animal Crossing – Neue Fixes auf der Switch 2

Es gibt Neuigkeiten für alle Fans von Animal Crossing: New Horizons. Nintendo hat das beliebte Spiel mit einem weiteren Update versehen, das einige Fehler behebt. Dies ist bereits das zweite Update innerhalb eines Monats, nachdem das Spiel seit 2022 keine Aktualisierungen mehr erhalten hatte. Obwohl viele darauf gehofft hatten, dass es Ankündigungen zu einem neuen Animal Crossing-Spiel geben würde, zeigt dieses Update, dass Nintendo das Franchise weiterhin im Blick hat.

Aktualisierungen für Animal Crossing: New Horizons

Welche Probleme wurden behoben? Das jüngste Update von Animal Crossing: New Horizons behebt vor allem einen Fehler auf der neuen Nintendo Switch 2. Es gab ein Problem, bei dem das Spiel hängen blieb, wenn du versucht hast, die Türdekoration eines Bewohners mit Tom Nook zu ändern. Dieser Fehler wurde nun behoben. Zusätzlich wurden auch andere kleinere Probleme auf der ursprünglichen Switch sowie der Switch 2 behoben, darunter das Verschwinden neu hergestellter Zäune.

Im Detail beinhaltet das Update folgende Punkte:

Behebung eines Problems, bei dem das Spiel nicht fortgesetzt werden konnte, wenn die Türdekoration eines Bewohners bei Tom Nook geändert wurde.

Behebung eines Fehlers, bei dem neu hergestellte Zäune nicht ins Inventar aufgenommen wurden, wenn eine nachgearbeitete Version desselben Zauns bereits vorhanden war.

Weitere Anpassungen und Korrekturen zur Verbesserung des Spielerlebnisses.

Optimierung für die Nintendo Switch 2

Was bedeutet das für die Spielerfahrung? Mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 hat Nintendo auch an der Optimierung von Animal Crossing: New Horizons für die neue Konsole gearbeitet. Die Switch 2 bietet eine verbesserte Grafik und Leistung, was die Spielerfahrung erheblich verbessern kann. Obwohl es keine dedizierte Version von Animal Crossing: New Horizons für die Switch 2 gibt, zeigt das Update, dass Nintendo das Spiel für die neue Hardware fit macht.

Die Nintendo Switch 2 verfügt über eine größere Anzeige und mehr internen Speicher sowie eine Unterstützung für 4K-Auflösungen im Dockmodus. Diese technischen Verbesserungen, zusammen mit den jüngsten Updates, sollten das Spielen von Animal Crossing: New Horizons auf der neuen Konsole zu einem noch besseren Erlebnis machen.

Ausblick auf die Zukunft von Animal Crossing

Was kommt als Nächstes? Auch wenn es derzeit keine Ankündigungen zu einem neuen Animal Crossing-Spiel gibt, bleibt die Frage, ob Nintendo an größeren Neuigkeiten für die Serie arbeitet. Das plötzliche Interesse an Updates für ein älteres Spiel könnte darauf hindeuten, dass etwas in der Pipeline ist. Bis dahin bleibt es spannend, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird und ob es in Zukunft größere Inhalte geben wird.

Was hältst du von den jüngsten Updates für Animal Crossing: New Horizons? Lass es uns in den Kommentaren wissen!