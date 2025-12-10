Nintendo Switch Update 21.1.0 – Was bringt die neue Systemversion?

Am 8. Dezember 2025 hat Nintendo ein neues Firmware-Update für seine beiden Konsolengenerationen veröffentlicht: Sowohl die originale Nintendo Switch als auch die neue Switch 2 haben die Systemversion 21.1.0 erhalten. Die Aktualisierung erfolgt automatisch bei bestehender Internetverbindung, kann aber auch manuell über das Einstellungsmenü angestoßen werden.

Obwohl viele Fans auf neue Funktionen gehofft hatten, bleibt das Update inhaltlich unspektakulär. Nintendo nennt in den offiziellen Patch Notes lediglich allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, ohne konkrete Details zu liefern. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Entwicklungen der letzten Wochen und das größere Update-Gesamtbild.

Was steckt im Switch-Update 21.1.0?

Welche Änderungen bringt das Dezember-Update für Switch und Switch 2? Laut Nintendo verbessern beide Versionen des Updates (für Switch und Switch 2) die allgemeine Systemstabilität. Konkrete Fehlerbehebungen oder neue Features sind nicht aufgeführt. Auch in den offiziellen Patch Notes bleibt das Unternehmen vage:

Konsolenmodell Version Patch Notes Nintendo Switch 21.1.0 Allgemeine Systemstabilitätsverbesserungen Nintendo Switch 2 21.1.0 Allgemeine Systemstabilitätsverbesserungen

Diese Minimalangaben sind nicht unüblich bei Nintendo, wenn es sich um kleinere Wartungsupdates handelt. Dennoch dürften im Hintergrund kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen vorgenommen worden sein, die nicht explizit genannt werden.

Rückblick auf Version 21.0.1

Welche Probleme wurden im vorherigen Update behoben? Die vor zwei Wochen veröffentlichte Version 21.0.1 brachte konkrete Bugfixes mit sich, insbesondere für den Generationswechsel zwischen Switch und Switch 2:

Behebung von Fehlercodes 2011-0301 und 2168-0002 bei Systemübertragungen zwischen Switch und Switch 2

Korrektur eines Bluetooth-Problems auf der Switch 2, das beim Aufwecken aus dem Ruhemodus oder nach Deaktivierung des Flugmodus Verbindungsprobleme verursachte

Weitere nicht näher spezifizierte Stabilitätsverbesserungen

Diese Fixes betrafen vor allem Nutzer, die kürzlich auf die neue Switch 2 umgestiegen sind, insbesondere im Kontext von Datenübertragungen und Bluetooth-Zubehör.

So führst du das Update manuell durch

Wie kann man das Firmware-Update selbst installieren? Falls deine Konsole nicht automatisch aktualisiert wurde, kannst du das Update manuell starten:

Gehe ins Home-Menü deiner Switch oder Switch 2 Wähle das Zahnrad-Symbol unten rechts aus, um die Systemeinstellungen zu öffnen Scrolle nach unten zu Konsole Wähle System-Update, um die neueste Version herunterzuladen und zu installieren

Ein ereignisreiches Jahr für Nintendo

Wie verlief das Jahr 2025 für Nintendo? Das Dezember-Update schließt ein äußerst geschäftiges Jahr für Nintendo ab. 2025 war geprägt vom Launch der Switch 2, die mit über 10 Millionen verkauften Einheiten bis Ende September sämtliche Erwartungen übertroffen hat. Die neue Konsole bietet:

Größeres Display

Größere Joy-Con-Controller

Custom Nvidia Tegra T239 Chip mit DLSS-Unterstützung

Dank Abwärtskompatibilität können Spiele der ursprünglichen Switch auch auf der Switch 2 gespielt werden. Einige Titel wie Pokémon Karmesin und Purpur sowie Super Mario Odyssey haben sogar spezielle Upgrades für die neue Hardware erhalten.

Metroid Prime 4: Beyond als Meilenstein

Welche Rolle spielte Metroid Prime 4: Beyond beim Switch-2-Launch? Ein Highlight des Jahres war die Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond für beide Konsolengenerationen. Das Spiel, ursprünglich 2017 angeteasert, wurde nach einem Reboot von Retro Studios endlich veröffentlicht. Die Switch 2-Version bietet exklusive Features wie:

120Hz-Unterstützung im Handheld- und TV-Modus

Erweiterte Maussteuerung via Joy-Con 2

Damit setzt Nintendo auf technologische Innovation, die über bloße Grafikverbesserungen hinausgeht.

Ausblick auf 2026

Welche Pläne hat Nintendo für das kommende Jahr? Auch für 2026 plant Nintendo neue Inhalte, darunter Fire Emblem: Fortune’s Weave. Ob weitere Switch-Titel spezielle Switch-2-Upgrades erhalten, bleibt abzuwarten. Die kontinuierliche Unterstützung beider Konsolen deutet jedoch darauf hin, dass Nintendo weiterhin auf eine breite Nutzerbasis setzt.

Mit dem Update 21.1.0 endet das Jahr zwar ruhig, aber stabilitätsorientiert. Für Fans heißt das: Die Basis steht – neue Features und Spiele dürften 2026 folgen.

Was erhoffst du dir von zukünftigen Switch-Updates? Wünschst du dir mehr Funktionen, Performance-Tweaks oder ganz neue Features? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!