Nintendo Switch OLED: Kaufen oder nicht kaufen? Das ist hier die Umfrage

Die Nintendo Switch OLED ist das Upgrade-Modell der normalen Nintendo Switch und kommt mit kleinen, aber feinen Neuerungen daher, die möglicherweise zum Neukauf oder Erstkauf der Konsole anregen könnten. Doch wie viele von euch ziehen es tatsächlich in Erwägung, sich die verbesserte Switch zuzulegen? Wir möchten es wissen!

Umfrage: Nintendo Switch OLED kaufen – lohnt sich das?

Am 8. Oktober 2021 wird die neue Nintendo Switch mit dem OLED-Display erscheinen und zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 360 Euro erhältlich sein. Die Vorbestellungen sind bereits bei verschiedenen Händlern gestartet.

Was unterscheidet das OLED-Modell von der Standard-Switch? Das Hauptunterscheidungsmerkmal ist der verbesserte Bildschirm, der auf die OLED-Technik zurückgreift, anstatt weiterhin auf LCD zu setzen. Dementsprechend misst der Screen bei der neuen Switch 7 Zoll statt 6,2 Zoll, der Speicher ist von Haus aus 64 GB statt 32 GB Groß und bessere Lautsprecher und ein stabilerer Standfuß sind ebenfalls verbaut worden. Alle weiteren Details findet hier:

Doch wie sieht es bei euch aus? Findet ihr, dass sich der höhere Preis für eine OLED-Switch lohnt? Oder motivieren die neuen Features überhaupt erst für eine erstmalige Anschaffung? Stimmt jetzt in unserer Umfrage darüber ab:

Das neue Modell muss auch einiges an Kritik einstecken, in der unter anderem die fehlenden Neuerungen in Sachen Hardware adressiert werden, die der Hybrid-Konsole mehr Power verliehen hätten. Aber die neue Version hat auch ihre Vorteile, die wir euch ebenso wenig vorenthalten wollen. Welche das sind, erfahrt ihr in diesem Beitrag:

