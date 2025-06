Nintendo behebt Bugs in Mario Kart World mit Update 1.1.2 für Switch 2

Am 25. Juni 2025 hat Nintendo das Update 1.1.2 für Mario Kart World veröffentlicht, das auf der Nintendo Switch 2 verfügbar ist. Dieses Update bringt einige wichtige Änderungen für Online-Rennen mit sich und behebt eine Reihe von Bugs, die das Spielerlebnis beeinträchtigt haben. Seit der Veröffentlichung von Mario Kart World als Bundle-Titel für die Nintendo Switch 2 hat das Spiel viel Aufmerksamkeit erregt. Während die meisten von euch das neueste Spiel der kultigen Rennserie lieben, gab es einige Bugs und Glitches, die Nintendo nun mit diesem Update angeht.

Was beinhaltet das Mario Kart World Update 1.1.2?

Welche Bugs wurden behoben? Das Update 1.1.2 konzentriert sich in erster Linie auf die Behebung von Bugs, insbesondere in den Online- und Knockout Tour-Modi. Ein häufiges Problem war, dass die Rate-Schwankungen während des Online-Spiels manchmal falsch angezeigt wurden. Dieses Problem wurde nun behoben. Auf der Strecke Dino Dino Dschungel gab es einen fehlerhaft langen Fall, der jetzt korrigiert wurde, sodass du dich schneller erholen kannst. Auch das Problem, dass du als Bullet Bill in der Nähe der Ziellinie der Boo-Kino-Strecke stecken bleibst, gehört nun der Vergangenheit an.

Welche Änderungen gibt es bei den Zufallsstrecken? Eine weitere große Änderung betrifft die Auswahl der Strecken im Zufallsmodus bei drahtlosen VS-Rennen. Bisher wurden dir immer normale 3-Runden-Strecken garantiert. Jetzt können auch Intermission-Tracks und reguläre Rennstrecken erscheinen, was nicht bei allen Spielern auf Begeisterung stößt.

Wie installiere ich das Update?

Wie stelle ich sicher, dass das Update installiert ist? Das Update sollte automatisch installiert werden, solange deine Switch 2 mit dem Internet verbunden ist. Um sicherzugehen, kannst du im Home-Menü die + oder – Taste drücken, um die Versionsnummer zu überprüfen. Es sollte Version 1.1.2 angezeigt werden. Ist das nicht der Fall, kannst du „Software-Update“ auswählen und das neue Update über das Internet herunterladen.

Die Zukunft von Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2

Warum wird Mario Kart World als Meilenstein betrachtet? Mario Kart World, das am 5. Juni 2025 als Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 erschien, hat die Rennserie mit einem offenen Welt-Design und neuen Modi revolutioniert. Mit bis zu 24 Spielern gleichzeitig, mehr als doppelt so vielen wie bei früheren Spielen, und neuen Features wie Offroad-Techniken und einem Eliminierungsmodus bietet es dir ein frisches Spielerlebnis.

Die Nintendo Switch 2 selbst, die am 5. Juni 2025 auf den Markt kam, bietet verbesserte Grafik und soziale Funktionen, was die Spielerfahrung von Mario Kart World zusätzlich bereichert. Dank der höheren Auflösung und der flüssigen Bildwiederholrate kannst du das Spiel in beeindruckender Qualität genießen.

Was hältst du von den Änderungen im neuen Update? Schreib deine Meinung in die Kommentare!