Neuer Charakter Wolf der Vergeltung in Overwatch 2 Comic enthüllt!

Overwatch 2 hat kürzlich einen weiteren Teaser für den neuen Charakter bekannt als Wolf der Vergeltung im Rahmen eines Story Time Comics mit Ramattra und Zenyatta veröffentlicht. Diese geheimnisvolle Figur, die als eines von Talons Problemen beschrieben wird, ist in dem Comic vor einer Explosion mit einem massiven Schwert zu sehen. Dieser Teaser weckt die Neugier der Fans und gibt Einblicke in die mögliche Hintergrundgeschichte dieser Figur.

Der Wolf der Vergeltung

Wer ist der Wolf der Vergeltung? In Overwatch 2 wird eine neue Figur namens Wolf der Vergeltung eingeführt, die als potenzieller Held 45 angesehen wird. Die Figur wird im neuen Comic „Reconciliation“ vorgestellt, der von Ramattra, einem der Omnic-Charaktere, erzählt wird. Ramattra ist ein R-7000 Ravager, ein Omnic-Kommando, das während der Omnic-Krise von dem Gottprogramm Anubis erschaffen wurde.

Ramattra beschreibt im Comic seine Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Talon und erwähnt, dass die Probleme von Talon bald zu weltweiten Problemen werden könnten. Diese Aussage wird über ein Panel mit einer dunklen Silhouette eines Charakters mit einem großen Schwert und wildem Haar vor einer Explosion dargestellt, was auf den Wolf der Vergeltung hindeutet.

Der neue Comic und seine Bedeutung

Was verrät der Comic über die Handlung? Im Comic wird ein zweijähriger Cliffhanger aufgelöst, während Ramattra und Zenyatta über die Aktivitäten und Pläne des Null Sektors diskutieren. Der Comic bietet nicht nur Einblicke in die Beziehung zwischen Ramattra und Zenyatta, sondern auch in die Verbindungen zwischen dem Wolf der Vergeltung und der Organisation Talon.

Der Comic „Reconciliation“ wird von Ramon Tikaram, dem Synchronsprecher von Ramattra, erzählt. Neben der spannenden Handlung ist auch die visuelle Darstellung von Bedeutung. Der Wolf der Vergeltung wird in einer Pose gezeigt, die auf einem Banner und einem Waffenpodest in der Arena Victoriae Karte in Overwatch 2 zu sehen ist. Diese Darstellung deutet auf eine Verbindung zwischen dem Charakter und der Gladiatorenkultur hin.

Zukünftige Enthüllungen und Erwartungen

Wann können wir mehr über Held 45 erfahren? Spieler können erwarten, dass der Wolf der Vergeltung als Held 45 in Overwatch 2 erscheint. Wenn Blizzard dem gleichen Enthüllungsmuster wie bei den letzten Helden folgt, könnte dieser Charakter um das Mid-Season-19-Update vorgestellt werden. Die 19. Saison beginnt am 14. Oktober 2025, und es wird erwartet, dass Spieler den neuen Helden im November ausprobieren können, bevor er in der 20. Saison im Dezember offiziell veröffentlicht wird.

Bis dahin bleibt den Fans nur zu spekulieren, welche Rolle der Wolf der Vergeltung in der Geschichte von Overwatch 2 spielen wird und wie sich dieser Charakter in das bestehende Spielgeschehen einfügt. Die Vermutungen über die Verbindung zu Talon und die möglichen Fähigkeiten des Charakters verleihen dem Teaser zusätzliche Spannung.

Was denkst du über den neuen Charakter Wolf der Vergeltung? Teile deine Gedanken und Theorien in den Kommentaren!