Neue Weasleys vorgestellt – Harry Potter-Remake startet Anfang 2027 auf HBO

Die Weasley-Familie erhält im neuen Harry Potter-Remake von HBO eine zentrale Rolle. Alastair Stout wird die Rolle von Harrys bestem Freund Ron übernehmen, während Katherine Parkinson als Rons Mutter Molly zu sehen sein wird. Kürzlich wurden auch die jungen Schauspieler bekannt gegeben, die vier von Rons Geschwistern verkörpern werden. Die beiden ältesten Geschwister der Familie fehlen noch, doch da sie in den ersten Büchern nicht auftreten, bleibt dafür noch genügend Zeit.

Wer sind die neuen Weasleys?

Wer sind die Darsteller der Weasley-Zwillinge? Die unzertrennlichen Zwillinge Fred und George Weasley werden von den realen Zwillingen Tristan und Gabriel Harland gespielt. Percy, der ältere Bruder, wird von Ruari Spooner dargestellt, während die jüngste Weasley, Ginny, von Gracie Cochrane gespielt wird. Diese vier Schauspieler posierten gemeinsam mit Alastair Stout für ein Selfie, das HBO am Dienstag auf Instagram veröffentlichte, um die große Nachricht zu verkünden.

Welche Rolle spielt die Weasley-Familie in der Serie? Die Weasley-Familie spielt eine wesentliche Rolle in der Harry Potter-Geschichte, und die Serie verspricht, den Büchern noch treuer zu sein als die Filme. Daher ist davon auszugehen, dass die Weasleys eine große Präsenz haben werden. Für die Adaption des zweiten Buches muss jedoch noch Rons Vater Arthur Weasley besetzt werden. Charlie Weasley sollte zumindest erwähnt werden, da er Harry, Ron, Hermine und Hagrid hilft, den Baby-Drachen Norbert unauffällig von Hogwarts wegzubringen. Dies ist ein Aspekt, den die Filme aus Zeitgründen vereinfacht haben, während die Serie mehr Raum für Details bieten wird.

Was bedeutet das für die Serie?

Wie wird sich die Serie von den Filmen unterscheiden? Die Serie wird voraussichtlich mehr Bildschirmzeit für Charaktere wie Charlie und Bill Weasley bieten, die in den Büchern eine wichtigere Rolle spielen als in den Filmen. Bill ist ab dem vierten Buch aktiver in der Geschichte involviert, und es bleibt die Frage, ob diese beiden Charaktere vor ihrem Debüt besetzt werden müssen, um in Fotos im Weasley-Haushalt zu erscheinen. Dies könnte vermieden werden, abhängig davon, wie die Serie mit Molly Weasleys spezieller „Großvateruhr“ umgeht, die statt der Zeit den Standort und Zustand jedes Familienmitglieds anzeigt.

Wann können wir mit der Premiere rechnen? Die Dreharbeiten zur Harry Potter-Remake-Serie laufen derzeit, und die Premiere auf HBO wird für Anfang 2027 erwartet. Diese Serie wird ein weiteres Kapitel in der beliebten Harry Potter-Reihe aufschlagen und den Fans die Möglichkeit geben, die magische Welt aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Was hältst du von diesen neuen Besetzungsentscheidungen? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!